Vente Venezuela denuncia traslado sin orden judicial y nueva desaparición forzada de Julio Velazco

El partido Vente Venezuela, a través de su dirigente nacional Marcos Velazco, denunció este viernes, 2 de enero, el traslado sin orden judicial y la nueva desaparición forzada de Julio César Velazco Castillo, quien se encuentra con paradero desconocido desde el pasado 27 de diciembre de 2025.

Velazco Castillo, padre del dirigente, fue detenido arbitrariamente el 2 de septiembre de 2025 y permaneció 47 días en condición de desaparición forzada, sin que su familia o defensa legal tuvieran información oficial sobre su ubicación, recuerda Vente Venezuela en una nota de prensa.

Posterior a su detención, Julio Velazco fue presentado de manera telemática ante el Tribunal 4° de Control con competencia en terrorismo, donde se le imputaron cargos por “terrorismo, asociación para delinquir e incitación al odio”.

Cuando se confirmó su detención en la DIE (PNB) La Quebradita, “fue sometido a condiciones de detención que violan de forma sistemática sus derechos fundamentales”, denunció Vente. Desde ese momento, “no se le permitió recibir visitas familiares, se suspendió la paquetería de alimentos y medicinas desde mediados de noviembre, se le negó el derecho a una defensa privada y se le impidió el acceso a evaluación médica de confianza, manteniéndolo en un régimen de aislamiento e incomunicación”.

Ahora, con su desaparición forzada, familiares y allegados han recibido versiones contradictorias: en la sede de la PNB Zona 7 de Boleíta han negado tenerlo bajo custodia, mientras que, de acuerdo con la denuncia, funcionarios de la DIE (PNB) La Quebradita “han indicado que fue trasladado a esa sede, sin que hasta la fecha exista confirmación oficial y verificable de su ubicación”.

Esta situación, alerta Vente Venezuela, representa una “violación grave y continuada de los derechos humanos, del debido proceso y de las garantías judiciales, en contravención de la Constitución venezolana y de los tratados internacionales ratificados por el Estado venezolano”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país