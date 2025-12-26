González Urrutia sobre recientes excarcelaciones: “Justicia significa libertad plena”

Edmundo González Urrutia se pronunció este 26 de diciembre sobre las recientes excarcelaciones de presos políticos ejecutadas por el gobierno nacional entre el 24 y 25 de diciembre. A través de un comunicado oficial, González Urrutia advirtió que, aunque estas acciones representan un alivio para las familias, no deben interpretarse como una normalización de la arbitrariedad en el país: “Celebrar una excarcelación no implica normalizar lo inaceptable”.

González Urrutia enfatizó que quienes han salido de los centros de reclusión no gozan de una libertad plena, pues mantienen procesos judiciales abiertos, vigilancia y amenazas latentes. En sus palabras, la justicia se mantiene como una “advertencia permanente” sobre los ciudadanos.

“¡Son rehenes!”, denunció el líder político, al señalar que las detenciones arbitrarias son utilizadas por el poder para enviar mensajes de disciplina a la sociedad y luego ser liberadas de forma selectiva según conveniencia política. “En Venezuela, la libertad se administra y la dignidad humana se usa como moneda de cambio”, sentenció.

El pronunciamiento surge luego de que el gobierno afirmara el pasado 25 de diciembre que se otorgarían 99 excarcelaciones. Sin embargo, organizaciones defensoras de Derechos Humanos y ONG han reportado que la cifra de personas efectivamente liberadas es, hasta el momento, menor a la anunciada oficialmente, al tiempo que exigen que se concreten todas las excarcelaciones.

El opositor recordó además que cientos de venezolanos siguen detenidos injustamente, “y sus nombres no pueden desaparecer del debate público”: “Seguimos denunciando cada detención arbitraria, cada causa fabricada, cada vida suspendida. No se trata de números ni de balances políticos. Se trata de personas que nunca debieron estar privadas de libertad, de familias marcadas por la arbitrariedad, de derechos fundamentales vulnerados”.

González Urrutia cerró su mensaje exigiendo el cierre definitivo de las causas fabricadas y garantías reales de justicia: “Habrá paz cuando haya justicia. Y justicia significa libertad plena”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.