El Mañanero del 18 de diciembre: Qué implica el bloqueo a buques sancionados y más noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del jueves, 18 de diciembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Trump endurece el cerco contra Maduro: ¿Qué implica el bloqueo a buques sancionados?

En un giro que evoca las políticas de su primer mandato y revive la vieja Doctrina Monroe, la administración de Donald Trump ha formalizado una orden para bloquear el movimiento de buques petroleros sancionados que operan en aguas venezolanas.

La medida busca interceptar la logística de exportación que ha permitido al gobierno de Nicolás Maduro evadir restricciones previas a través de transferencias en altamar y el uso de la denominada “flota fantasma”. También, representa una escalada drástica en su política de “máxima presión” contra el gobernante venezolano.

El 16 de diciembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un “bloqueo total y completo” de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, a través de un mensaje compartido en su red social Truth.

Recién salido del horno: otras noticias

María Corina Machado salió de Oslo según confirmación de su equipo

La perla de Petro: “Maduro es un dictador, pero no hay evidencia de que sea narco”

Denuncian desaparición forzada del secretario general del sindicato de la Cancillería

Los sueños del adolescente Gabriel Rodríguez, truncados por condena sin pruebas

La perla del día

“Ahora mismo hay un bloqueo físico. La flota fantasma no puede pasar, no puede exportar esos flujos. Por lo tanto, el impacto sobre la economía real de Venezuela puede ser devastador”, Jorge León, jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy.

Lo que rompe en redes

El medio estadounidense TMZ publicó un boceto de la sala del tribunal de Nick Reiner haciendo su primera aparición en la corte hoy desde que fue acusado del asesinato de sus padres Rob y Michele.

Azuquita pa’l café

Este tierno video muestra cómo los perritos junto a sus humanos están en contra el uso de la pirotecnia en las fiestas decembrinas.

La ñapa (recomendamos…)

Nature’s 10 destaca a 10 personas que han participado en algunos de los momentos más significativos de la ciencia en 2025, entre los que resalta la imagen del primer bebé en recibir una innovadora terapia de edición genética personalizada que parece haber curado la enfermedad ultrarrara que padecía.