Denuncian detención de adulto mayor con Parkinson miembro de Vente Venezuela

Este lunes agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Melquíades Pulido García, coordinador de Gestión Pública del partido Vente Venezuela.

Pulido fue detenido en horas de la mañana mientras caminaba por una calle en Caracas.

Según el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, los agentes interceptaron a Pulido, le informaron que figuraba como solicitado y lo trasladaron por la fuerza sin presentar orden judicial.

De acuerdo a la organización, el venezolano de 70 años padece la enfermedad de Parkinson y un trastorno de coagulación sanguínea que exige atención médica constante para prevenir infartos o accidentes cerebrovasculares.

Pulido es ingeniero y ocupó cargos relevantes en el sector privado. Presidió la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham) y dirigió operaciones de la multinacional DuPont.

Vente Venezuela exigió la liberación inmediata de Pulido y de todos los presos políticos, al mismo tiempo que señaló el incremento continuo de las detenciones arbitrarias en Venezuela, especialmente después del 28 de julio de 2024, día en el que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales.

El partido liderado por María Corina Machado, premiada con el Nobel de la Paz 2025, denunció que la detención forma parte de la represión sistemática contra la oposición.

Las autoridades no ofrecieron información oficial sobre el paradero ni las razones de la detención de Pulido.

Diversas organizaciones de derechos humanos documentaron un patrón similar en casos recientes, con cientos de opositores sometidos a desapariciones forzadas temporales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.