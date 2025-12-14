Venezolanos varados por cancelaciones de vuelos: rutas improvisadas y gastos inesperados

Las cancelaciones de vuelos desde y hacia Venezuela dejaron varados a miles de viajeros. Desde aeropuertos europeos hasta terminales en Colombia, las historias muestran a personas en una especie de desamparo, alternativas costosas y, sobre todo, en varios casos, muchas dudas sobre cuándo podrán retornar al país. Aunque las aerolíneas ya comienzan a ofrecer rutas alternativas, muchos aún siguen en un limbo que cuesta dinero, que no estaba en el presupuesto.

Kimberly Medina improvisó un regreso por Cúcuta para llegar a Caracas, lo que le generó altos costos. La joven estaba de viaje con su novio y, ante la posibilidad de quedarse más días varados en Bogotá, tomaron una ruta: “Terminamos volando de Bogotá a Cúcuta con Latam. Cada pasaje salió en $133”, cuenta. Entonces solo para el primer tramo llevaban un excedente de $266 por ambos.

Su regreso implicó dormir una noche en Cúcuta por unos $60 al cambio en pesos colombianos y el resto del trayecto se convirtió en una cadena de taxis, cruce fronterizo y pagos distorsionados. “Desde el aeropuerto (Cúcuta) hasta el hotel pagamos 15 mil pesos (unos $4). Al día siguiente, otro taxi desde el hotel hasta Migración Colombia fueron otros $10”, detalla Medina.

Hasta este momento del viaje, se habían consumido $340 que estaban fuera de las cuentas iniciales.

Al estar más cerca de Venezuela, los costos se incrementaron mucho más: “El taxi de Migración Colombia hacia la frontera (venezolana) fueron $50 (pagados en pesos colombianos)”, pero al cruzar a territorio venezolano, las cuentas se complicaron aún más. La viajera cuenta que: “En la frontera no te aceptan bolívares bajo ningún concepto y, si te los aceptan, te cobran un excedente”.

Kimberly Medina narra que logró acordar con un taxista para que los llevara desde San Antonio del Táchira hasta el Aeropuerto Mayor Buenaventura Vivas Guerrero, ubicado en Santo Domingo del Táchira, y cancelar en moneda local, pero el costo de esa carrera, que en principio era de $50 ascendió hasta $72 por cancelar en bolívares.

“El taxi desde la frontera (San Antonio del Táchira) hasta Santo Domingo fue $72. Otros cobran $80, $120 y hasta $130 por el mismo trayecto”, afirma.

A los gastos imprevistos para regresar a Caracas, esta pareja sumó el vuelo a la capital por $75 cada boleto desde Santo Domingo.

La desesperación de los viajeros es una “oportunidad” para los locales, que aprovechan la ocasión para generar ganancias. “Intentamos cambiar dólares a pesos (en Norte de Santander): Íbamos a cambiar $90 y nos daban el equivalente a $50. Es una gran distorsión”, lamenta Medina, quien tras gastar un poco más de $600, sin incluir los alimentos de esos días, y que no estaban presupuestados, logró aterrizar con su novio en el Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas.

La pasajera advierte que hacer la ruta por el estado Zulia, que era como su plan D, cuesta, de acuerdo con los cálculos realizados, “incluso el doble” que retornar por Cúcuta.

Kimberly Medina explica que comprar un boleto directo desde Bogotá a Caracas sale mucho más costoso tras los primeros días de suspensión de vuelos a Venezuela. Los boletos con ruta Bogotá-Caracas pasaron de costar $285 en ida y vuelta antes de la coyuntura aérea, a estar entre los $500 y los $1.000.

Atrapados en Alemania

Mientras algunos venezolanos buscan rutas alternativas que involucren traslados por tierra con vuelos nacionales, o solo por carreteras, otros no han podido moverse de Europa. Las suspensiones de operaciones aéreas los dejaron sin muchas opciones y recientemente con algunas conexiones en Colombia, que, de acuerdo con personas en redes sociales, no les aclaran si deben cancelar aparte el nuevo enlace.

Un hombre en Caracas, que prefirió resguardar su identidad, narró la situación en la que quedaron atrapados su esposa e hijo, ambos en Alemania. Su hijo, que emigró de Venezuela hace casi cinco años, planeaba pasar Navidad y Año Nuevo en el país. Su vuelo con Turkish Airlines aterrizaría en el país el 14 de diciembre.

“Le mandaron la nota del pasaje diciéndoles: Se cancela el viaje, ¿qué quieres hacer? Reprogramar o pedir reembolso”, relata. Su hijo optó por el reembolso porque teme quedar atrapado en Venezuela y no poder regresar. Me dijo: “‘Imagínate que de repente logro viajar por otra vía y la cosa se agrava, entonces no puedo volver a trabajar a Alemania'”.

Para que se concrete el reembolso del boleto, el pasajero debe completar algunos procesos administrativos, en los que está trabajando, pero ya sin apuro porque desistió de pasar las festividades navideñas en su tierra natal.

Nicolás Maduro conversó recientemente, vía telefónica, con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, y ambos coincidieron «en la importancia de restablecer, a la brevedad, la conexión aérea Caracas -Estambul-Caracas a través de Turkish Airlines». Pese a este anuncio, la empresa no ha hecho ninguna declaración pública al respecto.

La aerolínea turca canceló sus vuelos desde y hacia Venezuela, al igual que otras aerolíneas internacionales, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos recomendó, el pasado 21 de noviembre, «extremar la precaución» al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante «una situación potencialmente peligrosa en la región».

En el caso de su esposa, ella recibió la notificación de cancelación de su vuelo, justamente dos días después de que Maduro y Erdoğan hablaran. La empresa con la que se compró el boleto desde Alemania le informó que esta aerolínea suspendió sus vuelos con destino a Venezuela hasta el 18 de enero y una agencia de viajes venezolana aseguró que Turkish Airlines tiene las operaciones canceladas hasta el 31 de enero de 2026.

Aunque la venezolana no deseaba pasar Navidad en Alemania por el frío, la familia tomó la decisión de que permanezca lo que resta de mes fuera del país, pues las opciones para regresar representan costos demasiado elevados. Entre las opciones que habían evaluado para volver a Caracas estaban Bogotá y Curazao.

“No hemos conseguido alternativas porque las que hemos ubicado son muy caras. Me dieron cotizaciones que están por el orden, de venida solamente, una por Bogotá y otra por Curazao, de los $3.200“, detalla el esposo.

El hombre específica que incluso un vuelo para el 12 de enero ronda los $1.500, “cuando el pasaje de Turkish ida y vuelta, con dos maletas, estaba alrededor de 1.200 euros“. Dice que por ahora la solución es que pase Navidad y Año Nuevo con su hijo en Hamburgo y esperar el 2026 “para ver cómo podemos resolver”.

El esposo añade que si tomaran una de estas opciones de regreso, al costo de los pasajes habría que sumarle los $1.200 represados con Turkish Airlines. Explica que el tema para la devolución de dinero “es complicadísimo” porque les dijeron que deben esperar dado que la situación generada “es un problema que no es de nosotros” y deben aguardar a que se resuelva la situación.

“Los pasajes están a más del doble. Muy complicada la situación si uno quiere resolver de inmediato”, expone.

Hasta la fecha, solo aerolíneas nacionales operan rutas internacionales desde Venezuela. Turpial y Rutaca anunciaron una ruta de vuelos directos a Panamá. Los vuelos de Turpial saldrán y retornarán a la ciudad de Valencia, estado Carabobo, a partir del 15 de diciembre; mientras que Rutaca lo hará desde Barquisimeto, estado Lara, a partir del 20 de diciembre.

La incertidumbre y la desesperación no solo afectan a quienes buscan entrar al país. También golpea a quienes intentan salir, especialmente en Navidad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.