Luis Somaza arriba a 10 meses de detención sin el debido proceso

El partido político Voluntad Popular (VP) recordó que este viernes, 12 de diciembre, el dirigente Luis Somaza cumple 10 meses detenido e incomunicado.

VP afirmó que todo el tiempo que lleva Somaza tras las rejas, ha transcurrido sin debido proceso, sin contacto pleno con su familia, sin una sola razón legal que justifique su encierro.

“El castigo no es solo la cárcel: es el intento de borrar su voz, aislarlo, quebrarlo. Pero no lo han logrado”, expresó la tolda naranja y exigió su inmediata liberación.

Somaza fue detenido el 12 de febrero de 2025 sin orden judicial, estuvo desaparecido por 15 días y permanece recluido en El Helicoide, sin acceso pleno a su defensa ni atención médica adecuada. Su familia lo ha podido ver una sola vez.

Dos días después de la detención de Somaza el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, confirmó que estaba detenido lo llamó “delincuente”, al tiempo que lo acusó de supuestamente controlar y manejar dinero de ONG de los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López.

Un día antes, había informado sobre una investigación del financiamiento de la Usaid (siglas en inglés de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), luego de que el chavismo denunciara una presunta trama de «corrupción» de ONG y opositores con estos fondos.



Medidas cautelares

El pasado 5 de mayo de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 40/2025, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Luis Roberto Somaza Castellano, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela.

La CIDH solicitó al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Luis Somaza y que implemente medidas suficientes para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables. Así como garantizar el contacto regular con sus familiares y abogados de confianza.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

