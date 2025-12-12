El Mañanero del 12 de diciembre: Las frases de María Corina Machado desde Oslo y más noticias

Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del viernes, 12 de diciembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

“Llevaré el premio a casa, a Venezuela” y más frases de Machado desde Oslo

La líder opositora, María Corina Machado, llegó finalmente a la ciudad de Oslo, Noruega, en la madrugada (hora local) del jueves 11 de diciembre de 2025. Después de reencontrarse con su madre y con sus hijos -a quienes no veía desde hace dos años- apareció públicamente desde el balcón del Grand Hotel de Oslo alrededor de las 2:25 a.m. (hora local).Posteriormente, bajó a saludar a los venezolanos que la esperaron durante horas.

Recién salido del horno: otras noticias

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Dos de los sobrinos de Cilia Flores designados hoy, Efraín Antonio Campo Flores ( Campo ) y Franqui Francisco Flores de Freitas ( Flores de Freitas ), son narcotraficantes que operan en Venezuela. En noviembre de 2015, Campo y Flores de Freitas , conocidos popularmente como los ‘narcosobrinos’, fueron arrestados en Puerto Príncipe, Haití, mientras ultimaban un acuerdo para transportar cientos de kilogramos de cocaína a Estados Unidos”, Departamento del Tesoro de EEUU.

Lo que rompe en redes

Yolanda Renee King, nieta de Martin Luther King Jr., envió un emotivo mensaje a los venezolanos, asegurando que el legado de su abuelo sigue vivo y que la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela no está sola.

Durante su intervención en el foro “Ballots Not Bullets: The Democratic Pathway to Peace”, parte del Nobel Peace Prize Forum 2025, la joven activista envió un mensaje directo a la juventud venezolana: “Aunque mi abuelo fue asesinado en 1968, su sueño no se ha ido. Y tengo un mensaje para el pueblo de Venezuela, para toda la juventud: El sueño nunca va a morir”.

Nieta de Martín Luther King dice que a pesar de que su abuelo fue asesinado in 1968 su sueño no se ha ido y el mensaje para todos los jóvenes Venezolanos “El sueño nunca va a morir” 🇻🇪 #TheNobelPeacePrize pic.twitter.com/cdwRnTn40P — #LibertadyDignidad 🇻🇪 (@plavaga) December 11, 2025

Azuquita pa’l café

El cantante venezolano Jonathan Moly compartió en su cuenta de Instagram imágenes de un cuadro de la bandera de Venezuela, el cual contiene una imagen de la líder opositora María Corina Machado junto a su popular frase “hasta el final”. El cuadro está firmado por diversas personalidades venezolanas como periodistas, artistas, escritores, entre otros.

La ñapa (recomendamos…)

El Chigüire Bipolar publicó un carrusel, con su acostumbrado tono de sátira y parodia, en el cual explican cómo fue -de forma ficticia- la salida de María Corina Machado desde Venezuela.