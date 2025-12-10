El Mañanero del 10 de diciembre: Persecución política genera trauma y sufrimiento emocional

Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del miércoles, 10 de diciembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes del fin de semana; La “perla” del fin de semana, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

En el informe “Trauma y sufrimiento psicoemocional derivados de la persecución política en Venezuela” la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) expone el impacto psicoemocional generado por la política de persecución, represión y violencia institucional ejercida por el Estado venezolano contra población civil identificada como disidente, opositora o no alineada con la ideología oficial.

Recién salido del horno: otras noticias

“Sus días en el poder están contados”: Trump sobre Maduro

Nuevas rutas alternativas entre Caracas y Madrid disparan costo del pasaje aéreo

Organizaciones denuncian traslado arbitrario de presos políticos



Denuncian ante la ONU un sistema estatal de explotación laboral en Cuba

Aumentan venezolanos con residencia en España



La perla

“Venezuela será un gran hito histórico de cómo un pueblo con resistencia, pero tenacidad y lucha, se libera de un dictador tirano”, José Raúl Mulino, presidente de Panamá

Lo que rompe en redes

De acuerdo a Magalli Meda, ex jefa de campaña de Edmundo González Urrutia, de viajar a Oslo, María Corina Machado no contemplaría la posibilidad de quedarse en el exilio.

“No existe la posibilidad de que María Corina se quede en el exilio. Esa opción no existe. María Corina, dentro o fuera, hará lo que tenga que hacer. Su fuerza proviene de la confianza de todo un país.”



Magalli Meda (@MagalliMeda) Jefa del Comando Con Vzla desde Oslo.… pic.twitter.com/DxKYM2eY3Z — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) December 9, 2025

Azuquita pa’l café

Este 10 de diciembre se conmemora el día internacional de los Derechos Humanos por haberse firmado la Declaración Universal de los DDHH, proclamada en la Asamblea General de las Naciones Unidas de París en 1948.

Hoy #9Dic el mundo rinde homenaje a quienes dedican su vida a proteger la dignidad humana: los defensores de Derechos Humanos. En Venezuela esta fecha tiene un significado más doloroso y urgente, porque ser defensor en nuestro país es un acto de alto riesgo, un desafío al poder… pic.twitter.com/2ZHDbQpjfH — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) December 9, 2025

La ñapa (recomendamos…)

Después de ser nominado en la categoría de mejor director en los Globos de Oro y una carrera plagada de elogios, se espera que Paul Thomas Anderson también sea postulado en los Oscar de la Academia y suba al estrado a recibir su primera estatuilla por su trabajo en Una Batalla tras Otra.