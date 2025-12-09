El Mañanero del 9 de diciembre: Noviembre, otro mes de persecución política en Venezuela

Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del martes, 9 de diciembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes del fin de semana; La “perla” del fin de semana, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV) denunció que en el mes de noviembre, cada 19 horas un venezolano fue detenido por motivos políticos.

A través de su cuenta en X el comité señaló que el mes pasado 37 venezolanos fueron “secuestrados” por el gobierno de Nicolás Maduro.

“En Venezuela no detienen: secuestran. No investigan: desaparecen. No protegen: asesinan. Cada uno de estos 37 nombres es una vida arrancada de su familia por un sistema que castiga la disidencia y la defensa de la democracia“, se lee en el post.

Recién salido del horno: otras noticias

Hija de Alfredo Díaz: “A mi padre lo mataron lentamente”

VP denuncia traslado a Tocuyito de Aldo Roso

ARI Móvil | Décima feria del libro en la UCAB

Gendarme argentino cumplió un año preso en Venezuela

Los cuatro presidentes invitados por Machado para recibimiento del Nobel

Dólar/Euro BCV

La perla

“En todas las calles hay que identificar para saber quiénes son amigos, simpatizantes, tener un mapa político y quiénes son abiertamente vendepatrias y llevarlo a la comunidad. Es una tarea que tenemos que hacer de inmediato”, dijo el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello.

Lo que rompe en redes

Con este cuadrangular, el pelotero de los Caribes de Anzoátegui, Herlis Rodríguez, logró que su equipo dejara en el terreno a los Navegantes del Magallanes, en un partido especial disputado en el estadio Metropolitano de la ciudad de San Cristóbal.

El batazo de cuatro esquinas de Rodríguez, quien curiosamente es oriundo de Táchira, fue el estacazo final para sepultar las aspiraciones de la nave, en un noveno inning en el que la tribu anotó seis carreras para remontar una ventaja de cinco de los valencianos.

Con jonrón para dejar en el terreno a Magallanes y celebrar frente a la afición de su estado natal, Herlis Rodríguez, de Caribes de Anzoátegui, destacó como el MVP del juego. 🏆



Azuquita pa’l café

La madre de María Corina Machado, llegó a Oslo con la intención de presenciar la gala de concesión del Premio Nobel a su hija, la dirigente opositora.

“Me siento feliz y orgullosa”, expresó.

"Me siento feliz y orgullosa": Madre de @MariaCorinaYA, Corina Parisca de Machado, llegó a Oslo para acompañar a la líder venezolana a recibir el Premio Nobel de la Paz



Video @dplacer #Venezuela #8Dic pic.twitter.com/R43l83GTmN — Jessica Vallenilla (@la_katuar) December 8, 2025

