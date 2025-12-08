ARI Móvil | La UCAB celebró su décima Feria del Libro con más de 70 actividades

La Décima Feria del Libro del Oeste de Caracas (FLOC) organizada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) se vivió con más de 70 actividades impartidas durante toda una semana. El ARI Móvil de la Alianza Rebelde Investiga de El Pitazo, Runrun.es y TalCual estuvo presente durante dos días para conocer las novedades de esta feria.

Stands de la Feria del Oeste de Caracas de la Universidad Católica Andrés Bello | Foto: Adriana Materano

La FLOC contó con la presencia de más de 30 expositores entre librerías, editoriales y propuestas creativas relacionadas a la escritura y lectura.

Además, para celebrar su primera década, la FLOC ofreció todas sus actividades gratuitas para motivar la asistencia del público estudiantil interno y de todas las personas interesadas en escuchar conversatorios, ver películas, presenciar una concierto musical y asistir a bautizos y lanzamientos de nuevos libros, entre otros.

UCAB reveló cómo es el consumo cultural en el país

Exposición de los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo Cultural 2025 realizada por el Instituto de Investigación de la Información y la Comunicación (IDICI-UCAB) | Foto: Adriana Materano

Dentro de la programación, uno de los momentos más novedosos fue la publicación de la Encuesta Nacional de Consumo Cultural 2025 realizada por el Instituto de Investigación de la Información y la Comunicación (IDICI-UCAB).

En relación a este estudio Jesus Lovera, investigador del IDICI-UCAB se subió al Camión de Información para compartir los principales hallazgos.

“Detectamos que el 71% de la población venezolana está accediendo al streaming como principal actividad de consumo”.

Jesús Lovera, investigador de IDICI-UCAB comparte los detalles del resultado de la encuesta en el ARI Móvil | Foto: Adriana Materano

Asimismo, Lovera compartió que la principal plataforma de streaming es Netflix, con un 59%, seguida de Magis TV con un 57.9% y HBO con un 18,3%.

El análisis de toda la encuesta y el contraste con los otros estudios realizados en las últimas dos décadas se presentarán el próximo año en la semana aniversaria de la universidad.

Educación y lectura para el ciudadano integral

La Biblioteca Digital de Banesco estuvo presente en la FLOC presentando libros icónicos de su colección como “70 Años de Opinión Pública” y el de “Panaderías Caraqueñas”, un libro que recientemente acaba de ser galardonado como el Mejor libro de cocina del mundo en la categoría de Migración, en los 31st Gourmand World Cookbook Awards.

Rosamaría Atencio, vicepresidente de comunicaciones y RSE de Banesco y Ricardo Ramírez, director de la Fundación Poeteca en el Camión de Información | Foto: Adriana Materano

Rosamaría Atencio, vicepresidente de comunicaciones y RSE de Banesco, compartió desde el ARI Móvil que para las institución bancaria “la educación y la lectura es parte de una garantía de que un ciudadano pueda ser más integral, más libre y más lleno de opiniones”.

Acompañado de la representante de Banesco, Ricardo Ramírez, director de la Poeteca reveló que este banco permitirá becará a los estudiantes más sobresaliente de alguno de los talleres de esta fundación.

Ricardo Ramírez, director de la Fundación Poeteca en la FLOC | Foto: Adriana Materano

“Banesco otorgará cuatro becas a poetas que hayan quedado ganadores o finalistas el año que viene para cursar nuestros diplomados de estudios poéticos”.

Cierre con Broche de oro

Músicos de Escuela De Música Samuel Darío y Lola Maldonado y niños de las comunidades de La Yaguara, La Vega, Antímano, Caricuao, El Paraíso y del barrio Santa Ana | Foto: Adriana Materano

La FLOC culminó su décima edición con un concierto de Escuela De Música Samuel Darío y Lola Maldonado dirigido a más de 400 niños y adolescentes de La Yaguara, La Vega, Antímano, Caricuao, El Paraíso y del barrio Santa Ana.

La orquesta, dirigida por Rubén Díaz, cuenta con la asesoría musical de Diana Arismendi, una de las compositoras, creadora, docente y gerente cultural más importante del país.

Rubén Díaz, director de la orquesta de Escuela De Música Samuel Darío y Lola Maldonado, Diana Arismendi y Dharla Maldonado presidenta de la fundación | Foto: Adriana Materano

Adriana Materano | ARI Móvil