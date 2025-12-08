El Mañanero del 8 de diciembre: Muere bajo custodia el exgobernador Alfredo Díaz y más noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del lunes, 8 de diciembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes del fin de semana; La “perla” del fin de semana, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La mañana del sábado, 6 de diciembre, falleció bajo custodia Alfredo Díaz, exgobernador del estado Nueva Esparta que llevaba más de un año detenido arbitrariamente. Estaba recluido en la sede del Sebin en El Helicoide. A pesar de que organizaciones no gubernamentales alertaron que a Díaz se le habría negado la atención médica requerida anteriormente, el Ministerio del Servicio Penitenciario aseguró que el preso político falleció por un “infarto de miocardio” y enfatizaron en que -supuestamente- Díaz estaba siendo procesado “con plena garantía de sus derechos”. En un comunicado, el Ministerio refuerza una versión sobre el “respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica”.

Recién salido del horno: otras noticias

Venezolanos se reunieron en varias ciudades del mundo para celebrar el Nobel de la Paz de Machado

Muere en El Helicoide Alfredo Díaz, preso político y exgobernador de Nueva Esparta

OBU: El profesor universitario venezolano es el más pobre de Latinoamérica

La inflación en Venezuela pone en jaque la carne de las hallacas

Dólar/Euro BCV

La perla del fin de semana

“Panamá siempre ha sido un país mediador por excelencia y el presidente Mulino (de Panamá, José Raúl) inclusive ha dicho que si para resolver la situación en Venezuela tiene que acoger a ciertas personas del régimen venezolano, estaríamos dispuestos a hacerlo de manera temporal”, vicecanciller panameño, Carlos Hoyos, en entrevista con EFE.

Lo que rompe en redes

Habitantes de Porlamar, estado Nueva Esparta, se concentraron en las calles este domingo, 7 de diciembre, para honrar y despedir al exgobernador Alfredo Díaz, quien falleció el sábado bajo custodia del Estado mientras estaba detenido en El Helicoide.

#7Dic 📰 | 🫂 El pueblo margariteño despidió este domingo en la Plaza Bolívar de Porlamar al dirigente de Acción Democrática en resistencia, Alfredo Díaz, quien falleció bajo custodia del Estado en El Helicoide#NuevaEsparta #AlfredoDíaz pic.twitter.com/TuY0BFUjP4 — La Voz Del Margariteño (@lavozdelmargar1) December 7, 2025

Azuquita pa’l café

Las redes sociales se enternecieron con el video de una gatita que vence el miedo y nada hacia su humano en una piscina.

Todo padre después de no querer un gato pic.twitter.com/NF3rVvsXuz — Sabiduría Eterna. (@LealtadSabia) December 7, 2025

