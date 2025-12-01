El Mañanero del 1 de diciembre: Tensiones Venezuela- EEUU se acentuaron

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del lunes, 1 de diciembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el sábado que el espacio aéreo venezolano debería considerarse como “totalmente cerrado”, lo que acentuó las tensiones entre ambas naciones. El gobierno de Nicolás Maduro ripostó con un fuerte comunicado para denunciar y condenar lo que califica como una “amenaza colonialista” por parte de Estados Unidos. El Ejecutivo denunció que Trump pretende aplicar “extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela” y “dar órdenes o amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano”.

Por su parte, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, saltó para cuestionar a Trump y para advertir que su orden era “ilegítima”, y casi al final de este movido fin de semana, el propio Trump reveló que había conversado con Maduro, sin revelar muchos detalles de la conversación y afirmando que no fue “ni buena, ni mala”.

Recién salido del horno: otras noticias

Detenido secretario general (e) de la CTV: exigen su liberación

Panarosa: el consultorio móvil que atiende a mujeres en situación de calle

Cuando el derecho a marchar está por encima del derecho a transitar

Niñez migrante en Colombia: entre el reclutamiento y el desplazamiento forzado

Cippve a la CPI: “Las víctimas seguimos esperando justicia”

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

En las redes sociales se viralizó el momento en el que funcionarios de la PNB sacaron de su casa al secretario general de la CTV (e), José Elías Torres. El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical denunció que la detención se practicó sin orden judicial y sin informar el motivo.

Azuquita pa’l café

Nicolás Claveau, esquiador venezolano, clasificó el pasado viernes a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026. Claveau nació en Venezuela, pero reside en Canadá.

La ñapa (recomendamos…)

El dúo venezolano San Luis, integrado por los hermanos Luigi y Santiago Castillo, estrenó el pasado 28 de noviembre en YouTube su “Free Cover”, una sesión musical de 20 minutos en la que hicieron un recorrido por sus éxitos estilo pop-latino cargados de sentimiento y que le han valido importantes reconocimientos internacionales. El concierto ya tiene casi 1 800 000 reproducciones.