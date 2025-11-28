El Mañanero del 28 de noviembre: Cinco adolescentes y 20 periodistas entre los 1.076 presos políticos

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del viernes, 28 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) contabilizó 1076 presos políticos en Venezuela. 895 hombres y 181 mujeres, entre ellos cinco adolescentes, 20 periodistas y 15 sindicalistas

Actualmente hay 148 presos políticos de los que no se tiene información oficial sobre su paradero, según la organización.



Cierran emisora 93.7 FM en La Guaira e incautan sus equipos

José Riera cumplió cuatro meses desaparecido

Luz Mely Reyes: “Hay una incertidumbre sostenida sobre la falta de información”



Dólar/Euro BCV

El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) despojaron de su derecho a tráfico en Venezuela a las aerolíneas Iberia, Avianca, Latam, Tap, Gol y Turkish Airlines.

Este 27 de noviembre fue el Día de Acción de Gracias.

"Thanksgiving" es tendencia porque hoy se celebra el Día de Acción de Gracias.



Si das like a esta publicación verás una animación de un pavo en el corazón.#Thanksgiving pic.twitter.com/5sr4Vp3WSl — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) November 27, 2025

Se estrenó en Venezuela la segunda parte de la película de Disney, Zootopia.