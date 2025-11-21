“Ser estudiante universitario en Venezuela es un acto de resistencia”

Este viernes, 21 de noviembre, en el marco del Día del Estudiante Universitario, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV) afirmó que “ser estudiante universitario es un acto de resistencia”.

A través de un mensaje publicado en X, el comité señaló que los estudiantes venezolanos “no estudian en libertad, pero se preparan y luchan por obtenerla” y que pese a las condiciones “no renuncian al derecho a pensar, crear y transformar”.

“Hoy, en el Día del Estudiante Universitario, honramos a quienes creen en la base del conocimiento y el profesionalismo, como herramienta fundamental para forjar el futuro. A quienes siguen firmes frente al régimen que les quiere silenciar”, se lee en el post.

El Comité de Derechos Humanos de VV recalcó que mientras exista un estudiante que resista, las universidades seguirán de pie forjando el futuro.

“Estudiantes contra las cuerdas”

La ONG Provea también posteó un mensaje en X a propósito del Día del Estudiante Universitario y aseguró que el movimiento estudiantil “está contra las cuerdas”.

“Los estudiantes universitarios celebran su día este 21 de noviembre con becas de cinco dólares, comedores que no abren sus puertas todos los días y un pasaje preferencial que se cumple como su nombre: a medias”, expresó Provea.

La ONG publicó un trabajo especial en donde detalla cómo ha sido la lucha de los estudiantes universitarios desde 1957.

Indicaron que, históricamente, la sangre universitaria se ha regado por toda Venezuela para la defensa de tres reivindicaciones básicas: el pasaje preferencial estudiantil, el comedor y las becas. También por el presupuesto universitario y las reivindicaciones estudiantiles se han concretado marchas, piquetes, plantones, tomas y hasta huelgas de hambre.

Oscar Murillo, coordinador de Provea, publicó un mensaje para recordar que cada 21 de noviembre se rinde homenaje a los estudiantes universitarios que, ese día de 1957, se rebelaron contra el régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez y sufrieron las consecuencias de la represión.

“Las dictaduras suelen llevarse mal con las universidades porque el pensamiento cuestiona la imposición armada”, afirmó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

