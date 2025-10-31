Exigen liberación de Freddy Superlano a 15 meses de su detención

El partido Voluntad Popular demandó la inmediata liberación de su coordinador político nacional, Freddy Superlano, quien fuera detenido el pasado 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso declaró ganador al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicolás Maduro, sin hasta ahora mostrar las actas ni los datos desagregados en su página web.

“Freddy lleva 15 meses preso, aislado, sin derecho a visitas ni defensa, simplemente por el hecho de defender la voluntad del pueblo venezolano”, escribió VP en su cuenta de X.

A poco más de un mes de su detención, el fiscal general de la República impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, vinculó a Superlano, junto al abogado Perkins Rocha y al dirigente político Biagio Pilieri, con la divulgación de más del 80% las actas electorales del 28J.

“Quince meses sin escuchar su voz en la calle, sin verlo abrazar a su hija. Quince meses de silencio impuesto por una dictadura que teme a los que no se venden, a los que no se rinden”, escribió el partido político en sus redes sociales.

Superlano fue diputado de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2021 tras ganar las elecciones legislativas de 2015 y además ganador de la gobernación de Barinas en los comicios regionales de 2021, cargo para el cual posteriormente fue inhabilitado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Pero 15 meses después, el régimen sigue sin poder borrar lo que Freddy representa: la esperanza de cambio. Su voz sigue presente en cada lucha, en cada denuncia, en cada paso que damos por recuperar la libertad”, agregó la tolda política.

De acuerdo al más reciente balance de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 875 presos políticos.

“Desde Voluntad Popular alzamos la voz una vez más: Freddy no está solo. No nos vamos a acostumbrar a su ausencia y no dejaremos de exigir justicia”, puntualizó VP.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.