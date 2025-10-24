El Mañanero del 24 de octubre: Lo que se sabe de los 5000 misiles rusos que Maduro ostenta

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 24 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Lo que se sabe de los 5000 misiles rusos que Maduro ostenta

El gobernante Nicolás Maduro afirmó este miércoles, 22 de octubre, que Venezuela cuenta con un arsenal de misiles rusos antiaéreos Igla-S, sumando «más de 5000» unidades en «los puestos claves de la defensa antiaérea».

Durante un acto televisado, Maduro que Venezuela cuenta con una Fuerza Armada profesional y con 5.000 Igla-S, además de equipos que han sido reparados y mejorados por «mentes venezolanas, de científicos militares de Venezuela», refirió.

Recién salido del horno

La perla del día

“El Gobierno nacional reitera su llamado al gobierno de los Estados Unidos a dialogar, a través de los canales diplomáticos, para aclarar este tipo de situaciones y que se adopten estrategias integrales y efectivas para continuar conjuntamente con la lucha contra la droga en la región, tal y como lo hemos venido haciendo durante décadas”, gobierno de Colombia.

Lo que rompe en redes

Luis Peche, uno de los activistas venezolanos que sobrevivió, junto a su amigo Yendri Velásquez, a un ataque sicarial perpetrado en Bogotá, en la localidad de Usaquén, el pasado 12 de octubre, reapareció tras más de 10 días de aquel incidente. En entrevista con Noticias Caracol, relató cómo fue el ataque contra su vida y la de su amigo, quien es activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia y “está en franca recuperación”.

Habla @LuisPecheVE al cumplir 10 días de haber sobrevivido tras recibir seis disparos de bala en un ataque sicarial en Bogotá. pic.twitter.com/CGs0F3jL7I — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) October 23, 2025

Azuquita pa’l café

El popular grupo femenino “Spice Girls” anunció el relanzamiento de su álbum ‘Forever’, con motivo de su 25 aniversario, en una edición especial que estará disponible a partir del 7 de noviembre. El disco llegará en formato vinilo marmoleado rojo y negro, con una presentación tipo gatefold, que incluye imágenes exclusivas y láminas coleccionables de cada una de las integrantes.

La ñapa (recomendamos)…

La actriz venezolana Sheryl Rubio, recordada por su papel protagónico en la serie Somos tú y yo, estrenó, junto a otros excompañeros de la serie televisiva, un podcast titulado “F*cking Millennials”, el cual explora el día a día de la generación que inventó la comunicación con memes y le tiene miedo a las llamadas telefónicas.