Salud e ingresos: las principales prioridades en los hogares venezolanos

Un reciente estudio de Atenas Grupo Consultor enfocado en las las preocupaciones y prioridades del hogar venezolano arrojó datos relevantes. Aunque 91% considera los problemas médicos inesperados como su principal preocupación, solo 5% está en capacidad de pagar un seguro de salud.

En la reciente presentación de la investigación en Seguros Venezuela se detalló que para el estudio se realizaron encuestas cuantitativas a 1.017 hogares de las que surgieron las siete áreas principales de preocupación para los venezolanos, con la economía y la salud a la cabeza. Pedro Quintana, director de la empresa, explicó que la economía ascendió al primer lugar, mientras que la salud, que era la principal preocupación, ahora ocupa el segundo puesto.

A los ciudadanos también les preocupa el tema del campo laboral: los sueldos estancados y las cada vez menores ofertas de empleo. En sus respuestas, destacaron que el crecimiento de los ingresos no ha seguido el ritmo del aumento de los precios.

¿En qué se invierten los recursos?

La investigación de Atenas Grupo Consultor encontró que el venezolano gasta 40 de cada 100 dólares de sus ingresos en consumo masivo, lo que incluye productos de uso diario y medicamentos.

El informe señaló una “gran área de oportunidad para el sector asegurador”, ya que el 95% de los hogares venezolanos no posee ningún tipo de seguro de Salud. Aunque el 25% de los encuestados tiene seguro social obligatorio, una gran parte de la población, como los trabajadores por cuenta propia, carece de cobertura.



Los tipos de seguro más comunes son el de HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad) y el de vehículo (5%). Esta falta de protección es notable, especialmente cuando el 91% de los hogares considera los problemas de salud inesperados como su principal preocupación.

Frente a esta situación, compañías como Seguros Venezuela, han innovado para buscar soluciones adaptada a cada cliente. En nota de prensa remitida a este despacho, resaltaron que se han enfocado en crear productos con facilidades de pago, entendiendo la realidad económica del consumidor con la meta de “blindar la relación precio-calidad y mantenerse relevante para la vida diaria de los ciudadanos”

Con información suministrada por Comstat Rowland