“Su victoria expresa la voluntad de cambio”: Edmundo González al presidente electo de Bolivia

El dirigente opositor Edmundo González Urrutia felicitó este lunes, 20 de octubre, a Rodrigo Paz, nuevo presidente electo de Bolivia en las elecciones del domingo.

Mediante su cuenta de X, González Urrutia consideró que “Bolivia abre una nueva etapa” y dirigió un mensaje a Rodrigo Paz, para desearle “acierto y serenidad en la tarea de conducir este nuevo tiempo” para su país. “Su victoria expresa la voluntad de cambio, construida desde la ciudadanía boliviana”, escribió el opositor.

“Un abrazo al pueblo boliviano que comienza una etapa exigente, reconstruir instituciones, reconciliar a un país diverso y demostrar que la alternancia puede significar renovación. Esa es la verdadera medida del cambio”, agregó Edmundo González en su mensaje.

Bolivia abre una nueva etapa.



Al presidente Rodrigo Paz, @Rodrigo_PazP, le envío mis felicitaciones y mis deseos de acierto y serenidad en la tarea de conducir este nuevo tiempo para Bolivia. Su victoria expresa la voluntad de cambio, construida desde la ciudadanía boliviana.… — Edmundo González (@EdmundoGU) October 20, 2025

Este domingo, 19 de octubre, el candidato centrista Rodrigo Paz ganó la presidencia de Bolivia en la segunda vuelta de las elecciones. Su victoria marca el fin de casi dos décadas de gobiernos de izquierda liderados por el Movimiento al Socialismo (MAS), que mantenían una estrecha relación con la administración de Nicolás Maduro.

¿Cuál es la postura de Rodrigo Paz sobre Venezuela?

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, ha declarado que no reconoce a Venezuela “como un sistema democrático” y por ende, no reconoce la administración de Maduro. Durante las elecciones presidenciales de 2024, envió a Venezuela “toda la fuerza democrática y la esperanza de un mejor mañana en libertad”.

También, llegó a señalar que de joven vivió en Venezuela debido al exilio de su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora, durante la dictadura boliviana y, el 26 de julio de 2024, señaló que el país debía “retomar la democracia como esperanza de cambio”.

Cuando se produjo el incidente de la breve detención de la opositora María Corina Machado, el nuevo presidente electo de Bolivia fue una de las personalidades extranjeras que reaccionó y condenó el hecho. “Condenamos este hecho bárbaro y exigimos al gobierno saliente de Venezuela que libere de inmediato a María Corina Machado y que cese la represión salvaje a su pueblo y a los opositores disidentes”, expresó en X en aquel momento.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.