El Mañanero del 20 de octubre: Venezuela vivió un día santo e histórico

El Mañanero del lunes, 20 de octubre

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Con las campanas de la plaza de San Pedro en El Vaticano de fondo, el papa León XIV canonizó este domingo 19 de octubre a los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

Su Santidad calificó a Hernández como un “benefactor de la humanidad con un corazón encendido de devoción” y a Rendiles como una “carismática fundadora”.

Recién salido del horno

Baltazar Porras abogó en Roma por los presos políticos

Para González Urrutia y Machado, canonización es oportunidad para la paz

Trump: “Petro es un líder del narcotráfico”

Contrapunteo de perlas entre Venezuela y EEUU: “Maduro ha ofrecido de todo”, dijo Trump

Al menos 30 detenciones se han producido en lo que va de octubre

Dólar/Euro BCV

La Perla del Día

Edmundo González Urrutia: «Unidos como familia ¡Exigimos fe de vida de mi yerno Rafael Tudares. Seguiré luchando por su libertad, seguiré exigiendo justicia para Rafael».

Lo que rompe en redes

#Internacional | 🚨💎Varios individuos asaltaron el Museo del Louvre en París en la mañana de este domingo, sustrayendo nueve piezas de valor incalculable de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz.



El recinto permanecerá cerrado hasta nueva orden. pic.twitter.com/AK9XjqJXFl — Notitarde (@webnotitarde) October 19, 2025

Azuquita pa’l café

Así sonó "Venezuela" en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Roma, interpretada por la Orquesta Sinfónica Infantil de Venezuela en la víspera de la canonización. 🇻🇪#CanonizaciónSinPresosPolíticos pic.twitter.com/WycNOU593W — Maria Alesia Sosa (@MariaAlesiaSosa) October 18, 2025

