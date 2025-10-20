El Mañanero del 20 de octubre: Venezuela vivió un día santo e histórico

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del lunes, 20 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos
Con las campanas de la plaza de San Pedro en El Vaticano de fondo, el papa León XIV canonizó este domingo 19 de octubre a los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.
Su Santidad calificó a Hernández como un “benefactor de la humanidad con un corazón encendido de devoción” y a Rendiles como una “carismática fundadora”.
Recién salido del horno
Baltazar Porras abogó en Roma por los presos políticos
Para González Urrutia y Machado, canonización es oportunidad para la paz
Trump: “Petro es un líder del narcotráfico”
Contrapunteo de perlas entre Venezuela y EEUU: “Maduro ha ofrecido de todo”, dijo Trump
Al menos 30 detenciones se han producido en lo que va de octubre
La Perla del Día
Edmundo González Urrutia: «Unidos como familia ¡Exigimos fe de vida de mi yerno Rafael Tudares. Seguiré luchando por su libertad, seguiré exigiendo justicia para Rafael».
Lo que rompe en redes
#Internacional | 🚨💎Varios individuos asaltaron el Museo del Louvre en París en la mañana de este domingo, sustrayendo nueve piezas de valor incalculable de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz.— Notitarde (@webnotitarde) October 19, 2025
El recinto permanecerá cerrado hasta nueva orden. pic.twitter.com/AK9XjqJXFl
Azuquita pa’l café
Así sonó "Venezuela" en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Roma, interpretada por la Orquesta Sinfónica Infantil de Venezuela en la víspera de la canonización. 🇻🇪#CanonizaciónSinPresosPolíticos pic.twitter.com/WycNOU593W— Maria Alesia Sosa (@MariaAlesiaSosa) October 18, 2025
La ñapa (recomendamos)
🤳 ¡Mensajito de nuestro querido @KMbappe! pic.twitter.com/x9i1j9v4jZ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 19, 2025