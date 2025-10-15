14 fallecidos en colapso de una mina en El Callao: detalles clave del suceso

La mina Cuatro Esquinas, en el municipio El Callao del estado Bolívar, se convirtió en escenario de tragedia el lunes 13 de octubre, cuando las fuertes lluvias provocaron su inundación y dejaron al menos 14 mineros fallecidos, según cifras oficiales.

El hecho reavivó las denuncias sobre las condiciones precarias y los riesgos que enfrentan los trabajadores del oro en el sur de Venezuela, donde las operaciones se desarrollan en su mayoría sin medidas de seguridad ni supervisión técnica.

Organizaciones como SOS Orinoco han advertido que este tipo de accidentes mortales son cada vez más frecuentes en la región.

Alerta por inundación en el sector

El lunes 13 de octubre, antes de conocerse la noticia del fallecimiento de los mineros, el alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, advirtió que tras las precipitaciones del día anterior se produjo la inundación de la mina Cuatro Esquinas, situada en el poblado ubicado en la vía hacia la empresa Minerven, y que podría haber mineros atrapados.

En entrevista concedida al Correo del Caroní, Lugo indicó que el Cuerpo de Bomberos de El Callao había iniciado las labores de rescate, toda vez que también se cerró el paso vehicular hacia Caratal por la anegación de la ruta conocida como “la batea de Caratal”.

“Tenemos el paso interrumpido, el que une El Callao con Caratal y la empresa Minerven. Hay una quebrada que llaman la batea de Caratal, esa batea como ya está corriendo agua, impide el paso. Hay una situación que una mina, Cuatro Esquinas, los mineros allí, producto de las lluvias, han manifestado que hay como 10 mineros atrapados en esa mina. Los cuerpos de bomberos municipal aún no han confirmado si están todavía los mineros atrapados en esta mina”, señaló la autoridad municipal en ese momento.

¿Qué ha dicho la gobernadora?

La gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, confirmó en sus redes sociales el fallecimiento de 14 mineros en el sector Cuatro Esquinas de El Callao. La tarde de este martes, 14 de octubre, informó que cuerpos de seguridad llevaban más de 36 horas de trabajo atendiendo la emergencia.

“Debido a una situación natural, donde tres cilindros que tenían una actividad minera de manera sorprendente, motivado a las lluvias, a todo lo que venía pasando con el tema de lluvias, fueron totalmente sorprendidos y tenemos 14 personas totalmente atrapadas”, explicó García en declaraciones a los medios.

Para el momento de su declaración, según dijo, se estaban haciendo los achiques “en los tres pozos puntuales más en los punto y círculo que suman más de 13 pozos que se resumen a cilindros”.

Advierten que la cifra de fallecidos podría ser mayor

Cristina Vollmer Burelli, fundadora de la ONG S.O.S. Orinoco, alertó que la cifra oficial de fallecidos es de 14 mineros, “pero ya se está hablando de 37 muertos por lo que han ido evacuando de la mina”.

En declaraciones reseñadas por la Radio France Internationale (RFI), Vollmer Burelli señaló que la causa principal de este último desastre fue el ahogamiento, tras cuatro horas de fuertes lluvias que inundaron los “huecos” o “minas de cilindro” donde operaban los mineros, sin posibilidad de escape.

“Estas son minas de cilindro o minas verticales, son huecos muy grandes, túneles que se excavan. Y cuando llueve de esta manera se llenan de agua”, explicó Burelli.

En sus declaraciones, subrayó la responsabilidad del Estado venezolano sobre esta situación al permitir “estas condiciones infrahumanas, altísimas y que no se adecúan al siglo XXI” ni a los estándares de minería sostenible y responsable.

No hay controles técnicos ni legales

La minería que predomina en El Callao y Sifontes es “informal” y detrás de ella se esconde la ausencia de seguimiento riguroso de las condiciones laborales y de seguridad.

“Muchas de las causas de muertes que nosotros hemos ido denunciando y documentando han sido por derrumbes, por caídas en cilindros mineros”, detalló Vollmer Burelli.

Esa precariedad, alertó, llega al extremo de que los huecos de estas minas a menudo se tapan “muy informalmente, con una cinca o un cartón”, lo que provoca caídas mortales, incluso de niños pequeños. También se suman las muertes por inhalación de gases tóxicos o descargas eléctricas, todo reflejo de la “ausencia total de controles técnicos y legales”.

Vollmer Burelli enfatizó en que la minería “informal” e “ilegal” se solapan al sur del país. “Podemos calificar que la minería en el sur de Venezuela es básicamente ilegal, es informal, pero también es ilegal”, sostuvo.

“La manera en que se hace la minería es ilegal, aunque esté dentro del Arco Minero, que según el régimen es una zona donde se puede hacer minería”, acotó la fundadora de S.O.S. Orinoco.

Aumento de accidentes y muertes desde 2023

Cristina Vollmer Burelli alertó que el número de accidentes y fallecimientos de mineros ha aumentado desde 2023, atribuyendo este fenómeno a la ausencia de normas de seguridad, pero también al auge de los precios del oro a nivel internacional.

“El régimen de Nicolás Maduro ve que se le acaba el tiempo y ellos están intentando raspar la olla, como decimos nosotros”, expresó Burelli, sugiriendo que el gobierno venezolano intenta extraer todo el oro posible mientras se mantiene en el poder, aprovechando la coyuntura del alto precio.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.