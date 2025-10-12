Petro: de tibia felicitación a increpar a Machado por sus “alianzas”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exigió a María Corina Machado este 11 de octubre que “explique” sus presuntas alianzas con figuras señaladas por él como “criminales contra la humanidad” y “genocidas”.

Tras una fría “felicitación” el día previo, cuando Machado fue notificada de que ganó el Premio Nobel de la Paz 2025, Petro la increpó públicamente en una carta que difundió en su cuenta en X. El presidente colombiano, quien no es “bienvenido por el gobierno de los EEUU” (según su propia admisión), se permitió reprochar a Machado su supuesta búsqueda de apoyo en Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Mauricio Macri, expresidente de Argentina.

Petro se dedicó a tejer una intrincada red de cuestionamientos. Criticó a Machado por solicitar ayuda “a un criminal contra la humanidad, con orden de captura internacional, para llevarle democracia a Venezuela” Y continuó, con una retórica que no dejó espacio a la ambigüedad: “¿Qué significa que usted apoyó al único presidente latinoamericano que apoyó el genocidio y al genocida?”

La carta de Petro no solo abordó las supuestas alianzas de Machado, sino que también incluyó una defensa de su propia postura ante el conflicto en Gaza. El presidente colombiano se jactó de su crítica a los gobiernos de Estados Unidos por “detener a tiempo el genocidio” en ese lugar y no dudó en vincular a los “genocidas” con “las formaciones políticas más en la extrema derecha del mundo, aquellos que sintonizan con Hitler.”

Incluso la “gente de Noruega que entrega ese premio” recibió su dosis de cuestionamiento por parte de Petro, quien se preguntó: “¿Qué significa que la gente de Noruega que entrega ese premio, estimule ese tipo de alianza mundial que no podría ser más que de barbarie y guerra y no de paz?”

Narcotráfico, el Caribe y la “Patria de Bolívar”

En su carta, Petro también se adentró en la complejidad del narcotráfico en el Caribe, criticando lo que calificó de “falsedad de los datos sobre las drogas” para “invadir militarmente” esta zona, en referencia al despliegue militar de Estados Unidos que ha aumentado las tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro, de quien Petro es uno de sus principales aliados.

Petro cuestionó que los misiles que han caído en Gaza “ahora caen sobre las lanchas con caribeños en su interior,” mencionando que entre los fallecidos en estas acciones había venezolanos y colombianos.

Frente a este escenario, el mandatario caribeño propuso a Machado un “gran acuerdo caribeño para detener definitivamente el transito de drogas prohibidas por allí, dentro del derecho internacional”, todo bajo la égida de la “Patria de Bolívar y Martí.”

El izquierdista y exguerrillero cerró su misiva con una reflexión sobre la paz, sugiriendo que el pueblo venezolano “no debe estar bajo amenaza de invasión y, en cambio, debería estar, alegre, sin bloqueos, para desatar el gran diálogo nacional con toda la venezolanidad sin excepción”. Un planteamiento que coincide con la narrativa oficial del gobierno de Maduro sobre las sanciones y el diálogo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.