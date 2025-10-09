El Mañanero del 9 de octubre: OEA respalda solicitud de la CIDH para visitar El Helicoide

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del jueves, 9 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del fin de semana, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles, 8 de octubre, una solicitud ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para realizar una visita a Venezuela en el último trimestre del año con el objetivo de constatar la situación de los derechos humanos en el país, en concreto, en la cárcel de El Helicoide.

En una reunión del Consejo Permanente de la OEA, Gloria de Mees, relatora de la CIDH para Venezuela, advirtió que Venezuela se encuentra “en un momento decisivo” al evaluar la solicitud de visita realizada por el organismo en septiembre pasado. La misión, explicó, busca observar directamente la situación de los derechos humanos en el país, con especial atención a las condiciones de las personas privadas de libertad en Caracas.

Recién salido del horno: otras noticias de la jornada

La Conversa | José Guerra: “No hay salario que aguante este ritmo de devaluación”

CEV pide “medida de gracia” para liberar a presos políticos venezolanos

Proponen plan nacional de revisión de edificaciones para mitigar riesgo de colapso por sismos

OEA respalda solicitud de la CIDH para evaluar situación de DDHH en Venezuela

Espacio Público registró 175 violaciones a la libertad de expresión de enero a agosto de 2025

MCM: “El propio entorno de Maduro lo ha estado negociando a sus espaldas”

Dólar/Euro BCV

La perla del día

José Guerra: “En los primeros seis días hábiles de este mes, la tasa que fija el Banco Central de Venezuela (BCV) se ha depreciado 5,8%, casi 8 bolívares en una semana”.

Lo que rompe en redes

ORACIÓN EN CARACAS | Por la libertad de los presos políticos 🙏🏼



Madres, familiares, amigos, defensores, trabajadores y venezolanos de fe en general, invitamos a acompañarnos en la oración en Caracas por la libertad de todas las personas detenidas por motivos políticos en…

Azuquita pa’l café

Una venezolana cautiva a los estudiantes y compañeros en su escuela en los Estados Unidos al presentar un baile Folklórico de Venezuela.

Una venezolana cautiva a los estudiantes y compañeros en su escuela en los Estados Unidos al presentar un baile Folklórico de Venezuela.

La ñapa… (recomendamos)