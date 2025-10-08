Espacio Público registró 175 violaciones a la libertad de expresión de enero a agosto de 2025

La ONG Espacio Público registró 95 casos que se tradujeron en 175 violaciones a la libertad de expresión de enero a agosto de 2025.

Según el reporte de la organización, la censura y la intimidación fueron los hechos más recurrentes, cada uno con 28,57%, seguidos por las restricciones administrativas (13,71 %) y el hostigamiento judicial (13,14 %).

Espacio Público detalló que la mayoría de los casos ocurrieron en Internet (56,84 %), con enero como el mes con más registros (39). Además, se reportaron 24 detenciones, en su mayoría contra particulares (54,17 %) y periodistas (33,33 %).

En septiembre de 2025, la ONG afirmó que se mantuvo el patrón de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra quienes ejercen el derecho a expresarse, informar y defender derechos humanos.

El balance precisó que se registraron ocho violaciones al derecho a la libertad de expresión: casos por amenaza, por censura, por hostigamiento verbal y por intimidación, cada tipo con dos registros, siendo los periodistas, ciudadanía en general y activistas los más afectados.

Espacio Público afirmó que las instituciones del Estado y los cuerpos de seguridad fueron los principales victimarios en todos los casos.

Casos destacados

El 1 de septiembre, un grupo de milicianos retuvieron al actor británico Michael Palin, cuando intentaba grabar una estatua del fallecido presidente Hugo Chávez en Sabaneta, estado Barinas como parte de la producción de su serie documental Michael Palin in Venezuela para la cadena británica Channel 5. Durante la jornada de grabación, Palin y su equipo fueron interceptados con armas y retenidos por más de siete horas por el grupo armado, quienes les confiscaron pasaportes, cámaras y otros equipos.

El 7 de septiembre, el periodista y activista por los derechos humanos Melanio Escobar denunció que fue víctima de amenazas e intimidación contra él y su familia a través de redes sociales por su trabajo periodístico y como defensor.

Jesús Hermoso, periodista venezolano, se vio obligado a salir del país tras recibir al menos tres alertas sobre una presunta captura en su contra por su labor periodística para el portal El Pitazo, así lo hizo saber a través de su cuenta en X el pasado 15 de septiembre.

El martes 16 detuvieron arbitrariamente a Pedro Hernández, defensor de derechos humanos y director de la ONG Campo, en el estado Yaracuy (occidente). Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo subieron en una patrulla sin una orden judicial ni explicación del procedimiento.

El domingo 21 de septiembre fueron detenidos en el cruce fronterizo de Tienditas (oeste), dirección Cúcuta, el defensor de derechos laborales Hommel Torres y el agricultor y activista político Pedro Andrade

Andreina Baduel, periodista y activista por los derechos humanos, publicó en X que fue víctima de persecución y hostigamiento. Narró que un sujeto a bordo de una moto la siguió deliberadamente al salir de la Segunda Ruta Global por la Justicia y la Libertad, un evento que se realizó en la Embajada de Francia en Caracas

El 25 de septiembre, Francesca Díaz, periodista del Correo del Caroní y Radio Fe y Alegría, denunció que fue hostigada y amenazada en redes sociales, tras una serie de acusaciones y desinformación promovida por páginas anónimas, donde la señalaron por supuestamente colaborar con cuerpos policiales para la detención de presos políticos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

