El Mañanero del 3 de octubre: los nuevos rostros de la Misión Venezuela Joven

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del 3 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Con los mismos siete vértices anunciados el año pasado, el viejo discurso de la inclusión y las mismas promesas recicladas, el mandatario Nicolás Maduro anunció en su programa televisivo Con Maduro + del pasado 30 de septiembre el relanzamiento de la Gran Misión Venezuela Joven (GMJV).

Recién salido del horno: otras noticias del día

Marianela Balbi: El estado de excepción no puede anular el derecho a la información

“La única celebración posible es cuando liberemos a cada preso”: Rechazan encendido de “Navidad” desde el Helicoide

La Conversa | Laura Louza: “El decreto se dicta cuando ocurre una conmoción, no para prepararse”

Tras renuncia de dos expertos Misión de la ONU sobre Venezuela se reduce a un solo miembro



Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Roland Carreño, periodista y activista lleva 14 meses privado de libertad.

14 meses secuestrado.



A Roland Carreño no lo detuvo un tribunal. Lo desapareció una policía política.



Periodista. Activista. Amigo. Venezolano. Lleva 14 meses privado de libertad por informar, por participar, por no agachar la cabeza.



No lo han vencido. Ni la cárcel, ni la… pic.twitter.com/RzeovlpsmI — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) October 2, 2025

Azuquita pa’l café

Un caballero enseñando a los niños cómo convertirse en hombres❤️ pic.twitter.com/qbGS8ULi7y — Cultura Literal (@culturaliteral1) October 2, 2025

La napa… (recomendamos)