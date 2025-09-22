González Urrutia sostiene que informe de la ONU ratifica patrón represivo de gobierno madurista

De acuerdo a Edmundo González Urrutia, el informe de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela confirma la existencia de una política de Estado que se sostiene en la represión.

“Asesinatos en el marco de protestas, muertes bajo custodia del Estado, tortura sistemática, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, persecución política y muchas más. Estos hallazgos confirman la existencia de una política de Estado que ha derivado en crímenes de lesa humanidad”, dijo a través de su cuenta de X.

González Urrutia manifestó que ante un documento tan revelador no puede existir la indiferencia.

“Hay verdades que no admiten discusión. Frente a la tortura, la violencia sexual, la desaparición forzada o la muerte, no puede haber transigencia ni justificación alguna. Lo presentado por la Misión Determinación de los Hechos no admite interpretación ni matices, son hechos documentados que interpelan a todos”.

Según González Urrutia, Venezuela necesita la solidaridad activa y sostenida de las naciones democráticas.

“Nuestro compromiso es trabajar por el retorno de la democracia, la vigencia plena de los derechos humanos y el acceso a la justicia. Solo así será posible construir la paz sobre la base de la verdad y la dignidad de las víctimas”, concluyó.

La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó este lunes 22 de septiembre un informe en el que concluyó que la represión en el país se profundizó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

“La Misión ha determinado que las personas privadas arbitrariamente de la vida entre el 28 y 30 de julio de 2024 asciende a 25. El Ministerio Público situó la cifra en 28, de las cuales 22 coinciden con la Misión. Las seis personas adicionales presentadas por las autoridades no forman parte del mismo contexto electoral, según las investigaciones de la Misión”, aseguró la abogada portuguesa Marta Valiñas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.