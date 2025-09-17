El Mañanero del 17 de septiembre: Europa es alternativa migratoria para venezolanos

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 17 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes del fin de semana; La “perla” del fin de semana, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Trabas migratorias en Estados Unidos y otras naciones de la región han hecho que los migrantes volteen su mirada hacia el viejo continente.

Este 15 de septiembre, una corte de apelaciones americana dio luz verde para que el gobierno de Donald Trump ponga fin al parole humanitario y las autoridades revocaron los permisos de trabajo a quienes ingresaron con CBP One.

Aunque posee un historial de migración histórica, España se ha convertido en la alternativa viable para la diáspora venezolana.

Según la organización statista, para enero de 2024 había en España cerca de 600 mil venezolanos, de ellos más de 100 mil viven en Madrid y alrededor de 50 mil en Barcelona.

Según un reciente informe de la Agencia Europea de Asilo, los venezolanos pasaron a ser los principales demandantes de asilo en la Unión Europea durante el primer semestre de 2025.

Recién salido del horno: otras noticias del fin de semana

González Urrutia pide a gobiernos democráticos “alzar la voz en defensa de las víctimas”

“Venezuela tendrá su propia inteligencia artificial” y otras perlas de Maduro

CIDH solicita visitar el Helicoide, epicentro de denuncias por torturas y tratos crueles

Familiares de presos políticos demandan apoyo diplomático ante la Embajada de Suiza

La perla

Pete Hegseth, secretario de Guerra de EEUU: “Los narcoterroristas son enemigos de los Estados Unidos: traen activamente la muerte a nuestras costas. No nos detendremos ante nada para defender nuestra patria y nuestros ciudadanos. Los rastrearemos, los mataremos y desmantelaremos sus redes en todo nuestro hemisferio, en los momentos y lugares que elijamos”



Lo que rompe en redes

Robert Redford (1936–2025) 🖤 El cine pierde a uno de sus grandes iconos. Actor y director con Oscar, su talento nos regaló clásicos como 'Dos hombres y un destino', 'El golpe', 'Todos los hombres del presidente' o 'Memorias de África' 🎬✨ Desde comedias ligeras hasta dramas… pic.twitter.com/1ue6v5KLXs — Fotogramas – Cine (@fotogramas_es) September 16, 2025

Azuquita pa’l café

🙌 El Madrid remonta en el estreno de la Champions. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 16, 2025

