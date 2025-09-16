CIDH solicita visitar el Helicoide, epicentro de denuncias por torturas y tratos crueles

Este martes, 16 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó formalmente autorización para realizar una visita in loco a Venezuela en el último trimestre de este año.

A través de un comunicado divulgado en su página web, la CIDH explicó que la visita tiene como finalidad “inspeccionar personalmente” las condiciones de detención en el Helicoide, el temido centro de torturas y tratos crueles.

La CIDH expresó su preocupación por las graves denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos en el Helicoide, oficialmente denominado Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I.

La visita buscaría documentar la situación actual y brindar respaldo a las víctimas que claman por justicia.

En su comunicado, la CIDH denuncia que las instituciones venezolanas carecen de independencia y operan como instrumentos de represión estatal.

«En Venezuela, las instituciones encargadas de promover y proteger la democracia y los derechos humanos carecen de independencia. Operan como instrumentos de represión estatal para asegurar la permanencia de un régimen autoritario», afirmó la Comisión.

La CIDH reafirmó su “indeclinable compromiso” con las víctimas de violaciones de derechos humanos y con el pueblo venezolano en su lucha por recuperar la democracia y el Estado de derecho.

CIDH reitera su competencia sobre Venezuela

Por otra parte, la CIDH también ratificó su competencia para monitorear, recibir y tramitar peticiones, además de dictar medidas cautelares respecto a violaciones de derechos humanos en Venezuela, tras una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contenida en su decisión sobre el caso Chirinos Salamanca del 21 de agosto de 2025.

En esta decisión, se recordó, la Corte IDH determinó que la denuncia presentada por el Estado venezolano a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2012 carece de validez.

“La decisión se fundamenta, entre otras razones, en que dicho acto no fue adoptado en un contexto democrático. Adicionalmente, estableció que la ratificación del tratado realizada por la Asamblea Nacional en 2019 mantuvo vigente las obligaciones internacionales asumidas por el Estado venezolano”, destacó la CIDH.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

