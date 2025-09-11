Ganaderos en Apure articulan acciones para combatir delincuencia organizada

Ganaderos procedentes de la zona del Capanaparo en el estado Apure sostuvieron una reunión este miércoles, 10 de septiembre, con los directivos de la Asociación de Ganaderos del estado Apure (Agapure) con la finalidad de articular acciones para hacer justicia en el robo y hurto de ganado por parte de la banda Quitaparo.

Los ganaderos también denunciaron los tratos crueles e inhumanos presuntamente cometidos por miembros de la comunidad Vuelta Mala en los municipios Achaguas y Rómulo Gallegos para grantizar la soberanía alimentaria en estas zonas.

Hasta los momentos, organismos de seguridad y de justicia han logrado el pase a juicio de dos integrantes de la banda Quitaparo. Sin embargo, otros tienen orden de captura.

La directiva de Agapure, representantes de Probufalas y los asesores jurídicos de Agapure, insistieron en la necesidad de continuar la lucha en contra de la delincuencia organizada en esta zona de la entidad llanera, ante la violación de la soberanía alimentaria en el estado Apure.

El asesor jurídico de las víctimas agregó que cada día se suman más afectados a esta causa y nuevos delitos como el de violación a una menor de edad y el homicidio de Claudio Calzadilla.

El jurista insistió en la necesidad de continuar las acciones legales necesarias para poder combatir la Banda Quitaparo que ha hurtado un total de más de 20 mil animales desde el año 2007 hasta mayo de 2025.

Próximamente, los ganaderos y agraviados por el hurto y robo de ganado estiman realizar una reunión con los representantes del Ministerio y Diputados Indígenas, para frenar la comisión de delitos cometidos por aborígenes de la mano con el hampa común (abigeato y violencia física) en las unidades de producción situadas en Capanaparo. También los ganaderos, a través de los gremios, exigirán medidas de protección a las autoridades competentes para regresar a sus unidades de producción.

Fueron objeto de robos sistemáticos los hatos y fundos Tierra Grata; Tierra Santa; Matar Canoa; Cachicamito; La Esperanza; Cantarrana; Santa Bárbara; La Felicidad; La Fortaleza; Las Morochas; Las Delicias; Las Mercedes; Santa Cecilia; Tierra Fría, Los Tamarindos; Fundo Nuevo y El Chaparral, entre otros, ubicados en las sabanas del Capanaparo, entre Elorza y Guachara.

Los ganaderos esperan repuesta oportuna de los entes competentes en todo lo que respecta a este caso.