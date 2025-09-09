Audiencia preliminar del defensor Eduardo Torres fue suspendida sin explicación

Este lunes, 8 de septiembre, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que la audiencia preliminar del abogado y defensor de derechos humanos, Eduardo Torres fue suspendida por segunda vez sin explicación alguna.

A través de sus redes sociales, Provea informó que de manera extraoficial pudieron conocer que el juez encargado fue detenido a manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

“El abogado, sindicalista, trabajador UCV e integrante del equipo legal de PROVEA, debía ser trasladado hoy lunes #8Sep al Palacio de Justicia para su audiencia preliminar. Eduardo no solo está injustamente detenido, sino que también ha permanecido 4 meses en aislamiento e incomunicación”, denunció la ONG.

Incomunicado y en aislamiento prolongado

Eduardo Torres fue detenido el pasado 9 de mayo de 2025 en los alrededores de Parque Central, en Caracas. Desde entonces, permanece recluido en El Helicoide, sede del Sebin, en condiciones de incomunicación y aislamiento prolongado, sin acceso a sus abogados ni a visitas familiares.

La ONG recordó que el Comité contra la Tortura de la ONU, señala que el aislamiento prolongado es una forma de trato cruel, inhumano y degradante. En el caso de Eduardo, esta situación se agrava por la falta de información y la inacción de las instituciones.

Provea también denunció que el habeas corpus introducido por el equipo legal de la ONG, sigue sin respuesta por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. “La única actuación que se conoce es la designación de la magistrada ponente. Ni siquiera han notificado a la Defensoría del Pueblo, como exige la ley”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

