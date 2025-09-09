Grupo IDEA denunció amenazas contra María Corina Machado

Amenazas contra la vida e integridad personal de la líder opositora María Corina Machado denunció la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), integrada por 30 exjefes de Estado y de gobierno.

A través de un comunicado, los exmandatarios advirtieron que las expresiones oficiales hechas por Nicolás Maduro y funcionarios de su administración constituyen una apología del crimen.

Recordaron que este tipo de amenazas han derivado en hechos violentos contra líderes políticos de la región.

IDEA pidió a la comunidad internacional, en particular a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los gobiernos de Colombia y Brasil, que garanticen la protección de la dirigente, quien ganó la elección primaria opositora, pero fue inhabilitada por el régimen madurista para participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Los exmandatarios alertaron que las amenazas contra Machado se inscriben en un patrón documentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Penal Internacional (CPI) sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela

“Adquiere gravedad dicha amenaza, pues también es cierto que se hace repetitiva en la región la apelación al asesinato de los líderes políticos más importantes, cuyos mensajes hablan del rescate de las libertades y del castigo de quienes usan a la política para coludir con las formas de criminalidad organizada, en lo particular la del narcotráfico”, expone la declaración.

El documento coloca como ejemplo los asesinatos del candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, el periodista y político ecuatoriano Fernando Villavicencio y el exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Entre los firmantes de la misiva se encuentran los expresidentes Mauricio Macri de Argentina; Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia; Eduardo Frei de Chile; Iván Duque, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe de Colombia; Carlos Alvarado, Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica; Osvaldo Hurtado, Jamil Mahuad, Lenín Moreno y Guillermo Lasso de Ecuador, y Alfredo Cristiani de El Salvador; Mariano Rajoy de España; Felipe Calderón y Vicente Fox de México y Luis Alberto Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti de Uruguay.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.