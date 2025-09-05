TelegramWhatsAppFacebookX
Confirman detención de Julio Velazco, padre de un dirigente nacional de Vente Venezuela

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció el “secuestro” de Julio Velazco, padre de Marcos Velazco, dirigente nacional del partido político coordinado por la opositora María Corina Machado.

La noche del miércoles, 3 de septiembre, Marcos Velazco denunció en redes sociales que su padre estaba desaparecido desde las 12:00 de la madrugada del día anterior. Se encontraba en Caracas.

“En medio de la incertidumbre y el dolor, no hay arrepentimiento por la causa de la libertad, en la que creo yo, en la que cree mi padre, y en la que cree cada venezolano que sueña con un país libre”, escribió Velazco.

Tras más de 24 horas de la denuncia, el Comité de DDHH de Vente Venezuela alertó la situación y aseguró que Julio Velazco es “un venezolano valiente, honesto y trabajador; padre de cuatro hijos, dos de ellos, menores de edad”. Además, la organización advirtió que sufre de hipertensión y asma, “lo que representa un riesgo para su integridad física”.

“Este secuestro es una violación de DDHH y forma parte del método Sippenhaft, una práctica más del Terrorismo de Estado, aplicado por el régimen a quienes piensan distinto y sus familias”, denunció el comité.

Por su parte, Marco Velazco señaló que su padre “es un hombre inocente, creyente y fiel a nuestro país”, alertando una vez más que “el régimen lo secuestró como lo ha hecho con miles de venezolanos injusta y cruelmente”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Julio Velazco
Redacción Runrun.es
