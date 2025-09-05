Confirman detención de Julio Velazco, padre de un dirigente nacional de Vente Venezuela

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció el “secuestro” de Julio Velazco, padre de Marcos Velazco, dirigente nacional del partido político coordinado por la opositora María Corina Machado.

La noche del miércoles, 3 de septiembre, Marcos Velazco denunció en redes sociales que su padre estaba desaparecido desde las 12:00 de la madrugada del día anterior. Se encontraba en Caracas.

“En medio de la incertidumbre y el dolor, no hay arrepentimiento por la causa de la libertad, en la que creo yo, en la que cree mi padre, y en la que cree cada venezolano que sueña con un país libre”, escribió Velazco.

Tras más de 24 horas de la denuncia, el Comité de DDHH de Vente Venezuela alertó la situación y aseguró que Julio Velazco es “un venezolano valiente, honesto y trabajador; padre de cuatro hijos, dos de ellos, menores de edad”. Además, la organización advirtió que sufre de hipertensión y asma, “lo que representa un riesgo para su integridad física”.

“Este secuestro es una violación de DDHH y forma parte del método Sippenhaft, una práctica más del Terrorismo de Estado, aplicado por el régimen a quienes piensan distinto y sus familias”, denunció el comité.

Por su parte, Marco Velazco señaló que su padre “es un hombre inocente, creyente y fiel a nuestro país”, alertando una vez más que “el régimen lo secuestró como lo ha hecho con miles de venezolanos injusta y cruelmente”.

#4Sep Tras más de 24 horas desaparecido, denunciamos el secuestro de Julio Velazco, padre del dirigente nacional de @VenteVenezuela, Marcos Velazco (@marcosvelazco_1).



Julio es un venezolano valiente, honesto y trabajador; padre de cuatro hijos, dos de ellos, menores de edad.… pic.twitter.com/p2PDdzZS6x — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) September 4, 2025

Con profundo dolor, hoy me toca escribir lo que ningún hijo debería tener que escribir jamás.



Mi papá, Julio Velazco, está DESAPARECIDO desde ayer a las 12:00 de la madrugada. Se encontraba en Caracas. No sabemos dónde está, no tenemos información oficial y ninguna autoridad ha… pic.twitter.com/5o9Xovj5MC — Marcos Velazco (@marcosvelazco_1) September 4, 2025

Mi papá es un hombre inocente, creyente y fiel a nuestro país.



El régimen lo secuestró como lo ha hecho con miles de venezolanos injusta y cruelmente.



Mi papá es un héroe.

¡Te vamos a sacar, Pa!



Nos abrazaremos de nuevo en libertad.

Tu familia, amigos y el país está contigo.… https://t.co/Wtq7k4OVjp — Marcos Velazco (@marcosvelazco_1) September 4, 2025

