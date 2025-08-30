Corte de apelaciones bloquea intento de Trump de cancelar TPS a venezolanos

Una corte federal de apelaciones bloqueó este viernes, 29 de agosto, los planes del presidente Donald Trump para poner fin a las protecciones de aproximadamente 600,000 venezolanos que viven y trabajan en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no se ha pronunciado hasta la tarde de este viernes sobre el fallo.

Según el fallo del 9º Circuito de Apelaciones, los demandantes probablemente tienen razón al señalar que el DHS no tiene autoridad legal para anular una extensión previa del TPS, ya que la legislación redactada por el Congreso no lo permite.

“Al promulgar el estatuto del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal que era predecible, confiable y aislado de la política electoral”, escribió la corte.

El juez federal Edward Chen, de San Francisco, ya había determinado en marzo que los demandantes tenían altas probabilidades de prevalecer, argumentando que la decisión de poner fin a las protecciones excedía la autoridad del gobierno y estaba motivada por animosidad racial. Aunque Chen ordenó congelar la medida, la Corte Suprema revocó su fallo en una apelación de emergencia.

Actualmente, se desconoce el alcance inmediato del fallo. Cerca de 350,000 venezolanos perdieron sus protecciones en abril, mientras que otras 250,000 personas tienen su TPS programado para expirar el 10 de septiembre.

Durante la administración Biden, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, designó a Venezuela para el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), alegando condiciones «extraordinarias y temporales» que impedían a los venezolanos en Estados Unidos regresar a su país de origen.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Veppex celebró el fallo



La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) expresó este viernes su agradecimiento al Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos por ratificar la decisión del juez federal Edward Chen.

“Este fallo representa un paso crucial para proteger a los beneficiarios del TPS, quienes han construido vidas estables en Estados Unidos y contribuyen de manera significativa a la economía y al tejido social del país”, afirmó VEPPEX en un comunicado firmado por su presidente, José Antonio Colina.

*Con información de EVCR y TC