“La diplomacia de los cañones se acabó”: El mensaje de Maduro a EEUU

Durante una ceremonia de entrega de cartas credenciales a embajadores extranjeros este 27 de agosto, el gobernante Nicolás Maduro rechazó los recientes despliegues de buques militares de Estados Unidos (EEUU) cerca de las costas venezolanas.

“Nuestra diplomacia no es la diplomacia de las cañoneras, de las amenazas. Porque el mundo no puede ser el de hace 100 años, la diplomacia de las cañoneras: ‘Tengo tantos cañones y tantos barcos y te los pongo al frente, y tú te rindes o hace lo que a mí me da la gana que tú hagas. No, eso se acabó“, sentenció Maduro en el acto celebrado en el Palacio de Miraflores.

“Nuestra diplomacia es la diplomacia de la dignidad, la diplomacia bolivariana de paz; nuestra diplomacia viene de Bolívar, de Chávez, es de altura, fina, admirada”.

Maduro dijo que “nunca antes” se había amenazado a ningún país de América Latina y del Caribe con submarinos nucleares y denunció que este hecho es una violación al Tratado de Tlatelolco, firmado en México en febrero de 1967 por los 33 países de la región y por el cual se estableció que esta zona del mundo era “libre de armas nucleares”. El tratado prohíbe a los países miembros desarrollar, adquirir, fabricar y poseer dichas armas.

“No aceptamos el supremacismo de nadie”

El líder del gobierno venezolano ratificó que seguirá firme ante estas “amenazas” de la administración de Donald Trump.

“No le bajamos la mirada a nadie, ni hoy ni nunca, no le bajamos la cara a nadie, no nos creemos más que nadie porque no somos supremacistas, pero no aceptamos el supremacismo de nadie”, sentenció.

En la jornada previa, el gobierno venezolano había denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas el despliegue de unidades estadounidenses en el Caribe, en una reunión que sostuvo el canciller Yván Gil con Gianluca Rampolla, coordinador residente de la ONU en Venezuela.

“Solicitamos el apoyo del Secretario General de la ONU, António Guterres, para restablecer la sensatez. En este sentido, compartimos nuestras preocupaciones ante el despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares de EE.UU. en el Caribe, atentando contra la paz”, escribió Gil en un post en sus redes sociales.

Gil calificó de “falsas narrativas” las denuncias de Estados Unidos sobre el Cartel de los Soles y dijo que son un “pretexto para justificar agresiones contra Venezuela”. Refirió que el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) “ha ratificado a Venezuela como un territorio libre de cultivos ilícitos”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país





