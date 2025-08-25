El Mañanero del 25 de agosto: La cuestionada gestión de Julio García Zerpa y más noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del lunes, 25 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Para comenzar el lunes actualizado”, un resumen de los temas más importantes del fin de semana; La “perla” del fin de semana, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Desde el nombramiento de Julio García Zerpa como ministro de Asuntos Penitenciarios en junio de 2024, el sistema penitenciario venezolano ha sido escenario de muertes, torturas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Cuando García Zerpa fue designado como ministro, prometió construir “un nuevo Sistema Penitenciario adaptado a los nuevos tiempos, que dignifique al ser humano, garantice la justicia y la reinserción ciudadana”.

Lea el reportaje completo aquí.

Para comenzar el lunes actualizado: otras noticias del fin de semana

Adolescentes detenidos eran parte de una cuota de presos exigida por el gobierno

Sindicatos en “resistencia y sobrevivencia” ante la ofensiva oficialista

“AN sirvió más como trinchera contra la disidencia”: exdiputados sobre escasa agenda legislativa

Excarcelan a nueve presos políticos y a otros cinco les otorgaron casa por cárcel

Machado insta a militares a tomar una decisión “porque el presidente Trump no está jugando”

Dólar/Euro BCV

La perla del fin de semana

“A cada uno de los empleados públicos, militares, policías, bomberos, jueces, fiscales, maestros, enfermeras, campesinos, transportistas, a todos les digo que esto se acabó. Que se acerca la hora de trabajar muy duro para construir un país donde cada uno hará su aporte, donde nos abrazaremos como una sola Venezuela que se levantará orgullosa de las ruinas, y que nunca jamás volverá a sufrir la opresión, la miseria y la injusticia”, María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela.

Hoy presenciamos un espectáculo cruel, uno de los últimos de esta tiranía que termina como empezó: con mentira, con chantaje, con odio, con violencia.



Y hoy, una vez más, la dignidad y la valentía del pueblo venezolano se imponen.



Estos criminales saquearon al país, separaron a… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 23, 2025

Lo que rompe en redes

El viernes 22 de agosto se denegó la libertad condicional a Lyle Menéndez, encarcelado con su hermano Erik Menéndez por el asesinato con escopeta de sus padres en 1989 en su casa de Beverly Hills, un día después de que se tomara la misma decisión contra su hermano menor.

🔴INTERNACIONAL | Niegan libertad condicional a los hermanos Menéndez



Una junta penitenciaria rechazó las solicitudes de Lyle y Erik Menéndez, condenados por el asesinato de sus padres en Beverly Hills (1989). Tras 35 años en prisión, seguirán cumpliendo una condena mínima de 50… pic.twitter.com/zPqDMQ3aBv — Altavoz (@Altavozecu) August 23, 2025

Azuquita pa’l café

Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay, presentó el viernes 22 de agosto al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y a la Sinfónica Simón Bolívar, durante el inicio de su residencia Music of the Spheres en Londres, Reino Unido. El resto de las presentaciones serán los días 26, 27, 30 y 31 de agosto y el 3, 4, 7 y 8 de septiembre de 2025 en la misma locación.

La ñapa (recomendamos…)

👨🏻Tiene bigote, va de rojo y es corrupto. ¡Es Ma…..rio! Que ya no solo es plomero sino que le mete a la electricidad con una palanca que lo puso a trabajar en Corpoelec, pero se ha dedicado a hacer lo malo: cobrar lo que es un servicio público por fuera de su trabajo oficial. Ni Peach se salva de esta práctica corrupta en la que cae, porque no le queda de otra.

Ríete con nosotros, pero sin olvidar que estos actos cotidianos también construyen (o destruyen) nuestro país. Si ves prácticas irregulares, denúncialas por las vías adecuadas y apoya a quienes trabajan con integridad. Compartamos para que la energía sea para todos, sin atajos ni favores indebidos.