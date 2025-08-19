El Mañanero del 19 de agosto: Exigen conocer el paradero del periodista Rory Branker

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del martes, 19 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

180 días sin respuestas: exigen información del paradero de periodista Rory Branker

Este lunes, 18 de agosto, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela recordó que se están cumpliendo 180 días de la desaparición forzada del periodista venezolano Rory Branker. A través de su cuenta en X, el comité informó que desde el 20 de febrero de 2025 se desconoce el paradero de Branker y que la madre del periodista, Cheryl Ann Branker, “está desesperada”.

La madre del periodista, una adulta mayor de 80 años, también utilizó las redes sociales para exigir que se conozca el paradero de su hijo. “Quisiera saber dónde está mi hijo Rory Daniel Branker. Hemos ido a todos la dos y nadie sabe de él, por favor ayúdenme. Yo tengo 80 años y necesito a mi hijo”, expresó Cheryl Ann Branker.

Recién salido del horno: otras noticias del día

Río Orinoco superó cota de emergencia: más de 600 familias afectadas

Activista de izquierda María Alejandra Díaz salió del país tras meses refugiada en Embajada de Colombia

Bolivia cierra dos décadas de hegemonía de izquierda y se encamina a segunda vuelta histórica

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Usted y su pandilla de brutos criminales han destrozado su patria como pocas veces en la historia humana se ha destrozado un gran país. Las elecciones del año pasado y el tsunami de migración al exterior demuestran claramente para el mundo entero el repudio absoluto de su propio pueblo. Ustedes que se creen tan listos no han engañado a nadie. Son Ustedes los que han acosado y declarado la guerra al gran pueblo de Venezuela. Con razón Usted y su pandilla de matones corren llenitos de angustia mientas yo ando tranquilo: la historia demuestra como terminan los tiranos”, Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, en respuesta a señalamientos realizados por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien acusó a funcionarios del gobierno de Donald Trump de conspirar contra Venezuela.

My answer to Diosdado Cabello, @dcabellor: “Usted y su pandilla de brutos criminales han destrozado su patria como pocas veces en la historia humana se ha destrozado un gran país. Las elecciones del año pasado y el tsunami de migración al exterior demuestran claramente para el… https://t.co/A3tnKdOaP7 — Christopher Landau (@DeputySecState) August 18, 2025

Lo que rompe en redes

La actriz y cantante venezolana Sheryl Rubio encendió la emoción al preguntar a los internautas si estarían dispuestos a asistir a un concierto de la recordada serie “Somos tú y yo”. En sus historias de Instagram, la artista dejó encuestas a sus seguidores en qué ciudades de Venezuela y otros países querrían ver al elenco de la serie que se emitió entre 2007 y 2009.

Tras la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, este lunes 18 de agosto el mandatario estadounidense se reunió en la Casa Blanca con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. La reunión buscaba explorar vías que conduzcan a un acuerdo de paz con Rusia en paralelo a las conversaciones con Putin la semana pasada. Tras el encuentro, Zelenski valoró positivamente las conversaciones con su homólogo estadounidense.

ÚLTIMA HORA | Zelenski afirma que Ucrania está dispuesta a encontrar una "vía diplomática" para el fin a la guerra



“Apoyamos la idea de EEUU -y, personalmente, del presidente Trump- de detener esta guerra, de encontrar vía diplomática para terminarla” https://t.co/gUW5L3T4gV pic.twitter.com/X2pEEsbh2s — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 18, 2025

Azuquita pa’l café

La selección de beisbol de Venezuela venció 4-0 a Japón y avanzó a la semifinal internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025, que se juega en Pensilvania, Estados Unidos. Los venezolanos, que representan al conjunto de América Latina en el torneo, sumaron su tercera victoria consecutiva tras haber derrotado anteriormente a Puerto Rico y Canadá.

La ñapa (recomendamos…)