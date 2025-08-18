180 días sin respuestas: exigen información del paradero de periodista Rory Branker

Este lunes, 18 de agosto, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela recordó que se están cumpliendo 180 días de la desaparición forzada del periodista venezolano Rory Branker.

A través de su cuenta en X, el comité informó que desde el 20 de febrero de 2025 se desconoce el paradero de Branker y que la madre del periodista, Cheryl Ann Branker, “está desesperada”.

El Comité de Derechos Humanos exigió conocer el paradero de Rory Branker y su libertad inmediata.

¡180 DÍAS DE DESAPARICIÓN FORZADA!



Rory Branker es un periodista venezolano a quien el régimen secuestro el 20 de febrero del 2025.



Han transcurrido 180 días y se desconoce su paradero. Si madre está desesperada.



Exigimos conocer #DóndeEstáRory y su libertad inmediata.

“Quiero saber dónde está mi hijo”

La madre del periodista, una adulta mayor de 80 años, también utilizó las redes sociales para exigir que se conozca el paradero de su hijo.

“Quisiera saber dónde está mi hijo Rory Daniel Branker. Hemos ido a todos la dos y nadie sabe de él, por favor ayúdenme. Yo tengo 80 años y necesito a mi hijo”, expresó Cheryl Ann Branker.

🗣️Hoy se cumplen 180 días desde la detención arbitraria de Rory.



Su madre, Cheryl Ann Branker, pide nuevamente AYUDA para saber el paradero de su hijo. 180 días de incertidumbre, de silencio, de dolor. 180 días sin respuestas.



Ninguna familia debería pasar por esto. Exigimos…

El caso del periodista Rory Branker ha sido ampliamente denunciado y reconocido por organizaciones como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la Federación Internacional de Periodistas, y ONG como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Justicia Encuentro y Perdón y Un Mundo Sin Mordaza.

El editor del portal La Patilla fue apresado por hombres que aparentemente forman parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Desde entonces, no se sabe con certeza dónde está, ni de qué delito lo acusan. Su caso califica como una desaparición forzada



*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

