El Mañanero del 7 de agosto: Presuntos colectivos golpearon a madres de detenidos cerca del TSJ

El Mañanero de Runrun.es del 7 de agosto resume los titulares de las noticias más relevantes: Mujeres que forman parte del Comité de Madres en Defensa de la Verdad fueron “golpeadas y atacadas” por presuntos colectivos la noche de este martes 5 de agosto, mientras hacían una vigilia en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir la libertad de sus hijos.

Presuntos colectivos atacaron a madres de presos políticos que hacían vigilia frente al TSJ

Gobierno de Maduro no recibió a enviado de Italia para tratar tema de detenidos en Venezuela

Coronamos reinas, no alcaldes (o cómo fingir que votamos en un país que se deshace)

Denuncian nuevas restricciones en ingreso de alimentos para presos políticos del Helicoide

Hace un año María Oropeza transmitió en vivo su grito de auxilio

Promueven resiliencia climática en niños, niñas y adolescentes

Instan a documentar y denunciar el acoso laboral en Venezuela

Fiscales de EEUU acusan a cofundador de Smartmatic de sobornar a Tibisay Lucena con una casa

Mi propósito trasciende eso (ser presidenta ). yo quiero cumplir el mandato que recibí de los venezolanos de liberar al país y servir donde esté. Y eso le ha dado una gran trascendencia”, María Corina Machado

Despierta informado con El Mañanero de Runrun.es 
Mañanero
/
redacción runrunes
Redacción Runrun.es
