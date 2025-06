Monaldi: La situación en el Medio Oriente sigue siendo volátil

Para el economista Francisco Monaldi, experto en materia petrolera, el reciente alto al fuego en el Medio Oriente no garantiza estabilidad en la región y el conflicto entre Irán e Israel sigue siendo muy volátil.

En conversación con el director editorial de Runrun.es, Luis Ernesto Blanco, el economista señaló que se trata de una situación “que puede volver a prenderse” porque Israel tiene un interés estratégico en evitar que los iraníes desarrollen un programa nuclear, y mientras no tengan la convicción de que lograron ese objetivo, el conflicto podría reactivarse.

Sin embargo, para el director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad Rice, esta situación es distinta a otras crisis del Medio Oriente.

“Si bien hubo un incremento importante el precio del petróleo que estaba a finales de mayo en unos $62 por barril y llegó a $77, pero si lo ves con respecto a otros episodios en la historia de la industria, el mercado petrolero ha estado relativamente calmado”, precisó.

Venezuela y el conflicto

Para Francisco Monaldi es claro que si el precio del petróleo sube por el escenario conflictivo en Medio Oriente eso sería positivo para los ingresos de Pdvsa, por más que el país tenga descuentos en la venta en el mercado negro

En la actualidad Venezuela exporta unos 800 000 barriles de petróleo al día, así que para Monaldi, resulta más importante el hecho de que Venezuela e Irán son competidores directos en el mercado negro de China.

“Y aunque Irán ha sido en el pasado facilitador de la venta de crudo venezolano en el mercado chino, también está esa rivalidad y si salen barriles de Irán en el mercado chino, el petróleo venezolano tiene mayor valor”. Sin embargo, al ser poco probable un cierre del estrecho de Ormuz con el que amenazara Irán en algún momento, no es factible que el precio del petróleo siga subiendo y en cualquier caso el impacto no va a ser importante en las finanzas de Venezuela.

Monaldi también recordó que por un tiempo Venezuela se abasteció de diluyentes provenientes de Irán para la industria petrolera , pero la situación actual no es la misma que hubo durante el período de la pandemia, cuando Irán fue un apoyo clave para que el país pudiera surfear la escasez de gasolina.

Por un lado, la industria venezolana se recuperó en estos años y por el otro, Chevron suministró se encargó de suministrar diluyentes necesarios, de los cuales “Venezuela todavía tiene un buen inventario”. Pero a medida que pase el tiempo, “va a tener que importar diluyentes y productos refinados, y eso va a ocurrir probablemente o de Irán o de Rusia, que son los dos principales potenciales suplidores de Venezuela”, señaló Monaldi.

La salida de Chevron

El economista experto en materia petrolera explicó que con la salida de Chevron, esos 250 000 o 300 000 barriles que estaba exportando Venezuela por esa vía no es que desaparecen, sino que se irán al mercado negro en China, fundamentalmente.

Sin embargo, en el corto plazo, lo primero es que se frena la inversión de Chevron -que tenía tres taladros o operando- y la producción, que venía subiendo de manera importante. Advirtió que también se sentirán los efectos en la declinación de la producción.

“Yo por eso estimo que va a haber una caída de producción a lo largo del próximo año. ya parece haber habido una caída pequeña, según las cifras de fuentes secundarias de la OPEP y todo indica que que va a seguir cayendo, pero nada parecido al colapso de producción que tuvimos en el año 2020. Alguna gente parece pensar que toda la producción que operaban estas empresas va a cerrar y eso no va a ocurrir”, dice Monaldi.

El entrevistado aseguró que no es probable que empresas chinas o rusas suplanten por los momentos las inversiones que venía realizando Chevron en Venezuela, aunque eso pudiera cambiar: Trump es tremendamente impredecible, la toma de decisiones en su administración es muy diferente de otras administraciones que era un proceso mucho más organizado y estructurado”.

Monaldi recordó las dos visiones diferentes que hay dentro de la administración Trump.

“Hay una visión, vamos a llamarla ‘América Primero’, que privilegia que las empresas americanas saquen los mayores beneficios y en ese sentido ven a Venezuela como una oportunidad tremenda de esa perspectiva. La otra visión más tradicional de los que llaman ‘los halcones republicanos’, encabezados por el secretario Rubio, es la que se impone hasta ahora y ven a Venezuela, Nicaragua y Cuba como adversarios de los Estados Unidos“, amplió.

Hay una percepción compartida por analistas y actores del sector que una administración Trump 2 podría ser más flexible, no por afinidad política, sino por una visión utilitaria de la relación con Venezuela. No obstante, para Monaldi esa posibilidad no es inmediata, y dependerá de cómo evolucionen los equilibrios internos del gobierno de EEUU y su política hacia América Latina.

La difícil situación de Citgo

Con respecto a la situación de Citgo, Monaldi recordó que es una “trágica circunstancia” que un país como Venezuela se endeudó de manera totalmente irresponsable, expropió empresas, no les pagó y todas estas empresas eventualmente empezaron a demandar en Estados Unidos para recuperar el dinero que le debía el gobierno de Venezuela.

“Lo más irresponsable que hizo el gobierno, cuando ya estaban raspando la olla y no tenían nada de dinero, fue poner en garantía las acciones para emitir bonos muy costosos y endeudar a la propia Citgo para pagarle dividendos a Venezuela. O sea, también rasparon la olla de todo lo que podían endeudar a la propia empresa”, indicó.

Monaldi opina que es un tema muy difícil, porque Venezuela debe 150 mil millones de dólares y tiene un único activo valioso fuera de los Estados fuera de Venezuela, que es precisamente la empresa.

La entrevista completa está disponible aquí

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.