Alto comisionado de la ONU preocupado por detenciones arbitrarias y torturas en Venezuela

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó su preocupación por el aumento de detenciones arbitrarias y las torturas en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Durante el discurso inaugural del 59º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Türk expresó: “Mi Oficina documenta un aumento de las detenciones arbitrarias y la intimidación de opositores políticos y periodistas en Venezuela tras las elecciones de 2024. Me preocupan seriamente la tortura y los malos tratos durante la detención, así como las violaciones del debido proceso”.

El Alto Comisionado indicó que el próximo 27 de junio presentará ante el Consejo de la ONU, en Ginebra, una actualización de la situación en Venezuela.

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha emitido varios pronunciamientos críticos sobre la situación de los DDHH en el país. Entre ellas, ha manifestado preocupación por violencia y represión durante las protestas, detenciones arbitrarias y leyes contra el “terrorismo”, excarcelaciones condicionadas, pero persistencia en la “puerta giratoria”, demandas de justicia y condiciones dignas, y restricciones al espacio cívico y cierre de ONG.

Con respecto a las ONG, en diciembre de 2024 Türk consideró esencial que las autoridades venezolanas “tomen medidas urgentes para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo, en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos”. En ese momento, Con respecto a los detenidos en las protestas poselectorales, Volker Türk consideró como un “paso importante” que se dieran algunas excarcelaciones, sin embargo, instó a la administración de Nicolás Maduro a revisar los casos de quienes siguen detenidos, “de acuerdo con las garantías procesales internacionales y otras normas de derechos humanos”.

At these testing times, we need the strongest possible defence of international law and human rights.



Today @UN_HRC, I warned how the current trajectory of escalating conflict & disregard for #HumanRights is indefensible.👇 #HRC59