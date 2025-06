Hija de Edmundo González exige fe de vida de Rafael Tudares

Mariana González, hija de Edmundo González, exige a las autoridades una fe de vida de su esposo, Rafael Tudares, quien fue detenido hace cinco meses en Caracas.

“Hoy se cumplen cinco meses desde la desaparición forzada, de detención arbitraria de mi esposo Rafael Tudares Bracho, insisto, mi lucha es netamente humanitaria, nosotros no somos políticos, nosotros no tenemos incidencia alguna en la política”, expresó González por medio de un video publicado en su cuenta de X.

Mariana González insistió en que ser “familia o yerno de Edmundo González no es un delito”. De la misma manera solicitó saber cómo está su esposo y dónde lo tienen: “No sé dónde está con exactitud, no he podido tener una llamada telefónica y no me han permitido visitarlo”, denunció.

Hoy se cumplen 5 meses de la detención arbitraria y desaparición forzada de mi esposo Rafael Tudares Bracho. Cinco meses sin información, sin visitas, sin llamadas. Lo que está viviendo es una crueldad absoluta e inhumana. Exijo justicia y libertad. pic.twitter.com/bUb4Ln22ns — Mariana Gonzalez de Tudares (@MarianaGTudares) June 7, 2025

“Lo que están haciendo con Rafael Tudares es una crueldad”, aseguró la esposa, quien condenó que sus hijos estén creciendo sin su padre.

González afirmó que ha seguido todos los pasos legales que ordenan las leyes venezolanas y aun así sigue sin obtener respuestas de los organismos competentes.

Por su parte, Edmundo González también exigió, por medio de X, “justicia y libertad” para su yerno Rafael Tudares. Dijo que la desaparición forzada es prolongada y que es la misma situación que enfrentan muchas familias venezolanas.

Supuestamente, el pasado mes de mayo se realizaría una audiencia preliminar en contra de Rafael Tudares, pero su esposa dijo que se le impidió asistir. Dijo que en ese momento recibió una “advertencia” de que no se podría acercar a ese acto.

Según se ha podido conocer, Rafael Tudares fue acusado de usurpación de funciones y conspiración. Este fue detenido el 7 de enero, mismo día en que encarcelaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa, ya excarcelado, y al excandidato presidencial Enrique Márquez.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.