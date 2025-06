Claves sobre la suspensión parcial de viaje anunciada por EEUU para venezolanos

La administración del presidente Donald Trump aumenta las trabas para que los venezolanos entren a Estados Unidos. Este jueves 4 de junio Trump anunció, mediante una orden ejecutiva, la suspensión parcial de viaje hacia ese país de venezolanos y personas de otras nacionalidades.

En el documento publicado en el sitio web de la Casa Blanca, Trump señaló que además de Venezuela, esta prohibición parcial aplica para otros seis países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo y Turmekistán.

Pero además, el presidente estadounidense decidió “restringir y limitar totalmente la entrada de nacionales” de estos 12 países: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

En el caso de Venezuela, Donald Trump señaló que es un país que “carece de una autoridad central competente o cooperativa para la emisión de pasaportes o documentos civiles, y no cuenta con medidas adecuadas de selección e investigación”.

Asimismo, recordó que históricamente, “Venezuela se ha negado a aceptar el regreso de sus ciudadanos deportados”. También citó el Informe de Estadías Excedidas, el cual señala que “Venezuela tuvo una tasa de permanencia en el país del 9,83 % con visas B-1/B-2 vencidas”.

En ese sentido, el mandatario estadounidense suspendió el ingreso a los Estados Unidos de nacionales de Venezuela como inmigrantes y como no inmigrantes con visas B-1 (turismo), B-2 (negocios), B-1/B-2 (combina turismo y negocios) F (estudios académicos), M (formación vocacional) y J (intercambio cultural).

Según el documento firmado por Trump, la medida de suspensión parcial y total entra en vigor a partir del lunes 9 de junio de 2025.

El comunicado señaló que las suspensiones y limitaciones se aplicarán únicamente a los extranjeros de los países designados que:

En cuanto a las excepciones, de acuerdo con el documento, la suspensión y limitación en la entrada a Estados Unidos no aplica para las siguientes personas:

Donald Trump justificó las restricciones de entrada a ciudadanos de varios países —incluida Venezuela— argumentando que su principal prioridad es proteger a los ciudadanos de Estados Unidos contra amenazas “terroristas” y otros riesgos para la seguridad nacional o pública.

Según la administración de Trump, muchos gobiernos extranjeros tienen “deficiencias” en sus sistemas de verificación de identidad, antecedentes penales y colaboración en el intercambio de información con EEUU.

Estas deficiencias, argumentó Trump, dificultan la evaluación de riesgos que representan los extranjeros que solicitan ingresar al país, especialmente como inmigrantes permanentes, que son más difíciles de expulsar si luego surgen amenazas.

Mediante un video publicado en redes sociales, Donald Trump afirmó que podrían añadirse nuevos países a la prohibición parcial o total de viajes a medida que surjan “amenazas” en todo el mundo. Dijo que tomó la decisión tras el ataque en Boulder, Colorado, donde varias personas resultaron heridas.

Además, criticó la política migratoria de Joe Biden, a la que calificó como una “puerta abierta” responsable de la presencia de “millones de ilegales” en Estados Unidos. También defendió sus anteriores restricciones de viaje para prevenir ataques en suelo estadounidense.

"We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen… That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others." –President Trump pic.twitter.com/ER7nGM4TO2