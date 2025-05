Gobierno de Maduro condenó alerta de viajes promovida por Estados Unidos

Como “un acto hostil cargado de cinismo y propaganda” calificó el gobierno de Nicolás Maduro la ratificación de la alerta de viaje emitida por los Estados Unidos a sus ciudadanos con respecto a Venezuela.

De acuerdo a la administración de Donald Trump, ciudadanos estadounidenses deben abstenerse de venir a territorio venezolano debido a los riesgos de detención injusta, tortura, terrorismo y secuestro.

“La República Bolivariana rechaza de forma categórica la nueva alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un acto hostil cargado de cinismo, racismo y propaganda política, que busca alimentar la campaña de agresión permanente contra nuestro país”, expresó a través de un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El régimen de Maduro acusó al gobierno de Trump de secuestrar, encarcelar y desaparecer a migrantes.

“Esta alerta no busca proteger a nadie, sino que se trata de una herramienta de guerra psicológica y desinformación. Venezuela es un país de paz. Quienes deseen visitarnos con respeto y espíritu de hermandad encontrarán siempre abiertas las puertas de un pueblo digno, soberano y en revolución”, continuó el comunicado.

Desde 2019, el mismo año en el que la Embajada de Estados Unidos en Caracas suspendió sus operaciones y retiró a todo su personal diplomático, el gobierno americano mantiene a Venezuela en un nivel 4 de peligrosidad, sin embargo en esta ocasión emitió una reedición donde incluye nuevos riesgos para quienes desafíen la advertencia.

“Existe un riesgo muy alto de detención injusta de ciudadanos estadounidenses en Venezuela. Las fuerzas de seguridad han detenido a ciudadanos estadounidenses hasta por cinco años sin respetar el debido proceso. El gobierno estadounidense, por lo general, no es informado sobre la detención de ciudadanos estadounidenses en Venezuela ni se le permite visitar a los detenidos en ese país. El gobierno estadounidense no tiene forma de contactar a los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, y a estos no se les permite contactar a sus familiares ni a un abogado independiente”.

El gobierno de Maduro emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos en marzo de este año, alegando que si transitan por Estados Unidos podrían enfrentar situaciones adversas como la deportación masiva de migrantes a El Salvador bajo la desempolvada Ley de Enemigos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.