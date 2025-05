Caso Embajada Argentina: Persecución y allanamientos ponen en duda negociación

Tras conocerse la salida del país de los cuatro opositores asilados en la embajada de Argentina en Caracas, la posición del oficialismo ha sido contradictoria. Por una parte, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que esto ocurrió como parte de una supuesta “negociación”, pero por el otro lado, comenzaron allanamientos y hasta sustracción de bienes de propiedades vinculadas a los opositores exiliados.

La noche del 6 de mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó el “exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro en la Embajada de Argentina en Caracas”. En su cuenta de X, Rubio también indicó que “tras una precisa operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense”.

El presunto rescate permitió que Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos y Claudia Macero abandonaran la embajada argentina en Caracas, donde estuvieron asilados por más de 400 días, tiempo en que fueron sometidos a una serie de intimidaciones como limitaciones en el acceso a la comida y servicios de agua potable y electricidad.

Sobre los detalles del operativo se ha conocido muy poco oficialmente. El pasado domingo 11 de mayo, Omar González Moreno, uno de los ex asildos, ofreció detalles sobre la “Operación Guacamaya”, en un artículo de opinión publicado en La Razón.

González explicó que «todo se ejecutó con la precisión de un relámpago». Asimismo, señaló también que les tomó «días» para llegar a suelo estadounidense.

“En la madrugada, sin un solo rumor que delatara el movimiento, cumplimos las etapas previstas hasta que rostros desconocidos pero fraternos nos guiaron hacia la libertad”, expresó el exdiputado.

Ahora, desde el exilio, dice tener una “responsabilidad colosal”. En tal sentido, enfatizó: “Mi escape no es el fin de la lucha, sino el preludio de una nueva batalla. Cada día, alzaré mi voz por los que siguen encadenados, por los que aún soportan la opresión”.

“No sé si es alivio, gratitud o la indignación incandescente que aún arde por todo lo que nos infligieron. Pero, sobre todo, escribo con la certeza de que este golpe colosal al régimen es una grieta irreparable en su fachada de invencibilidad”, agregó.

Los allanamientos y la tesis de Cabello

Diosdado Cabello es el único vocero del oficialismo que ha dado explicaciones sobre el tema y ha ido adaptando versiones de lo ocurrido para sostener su tesis de que hubo una negociación.

La primera vez que se refirió al hecho fue en su programa “Con el mazo dando”, en donde deslizó varias versiones: insistió en que no hubo operación de rescate y que una de las dirigente de Vente Venezuela refugiadas en la sede diplomática de argentina (Claudia Macero) supuestamente habría salido de allí el 20 de agosto del 2024.

“¿Quién metió a esa gente a la embajada argentina? ¿Nosotros? Voluntariamente se fueron a la embajada. No hallaban cómo solucionar su problema. De repente salieron y comenzaron las especulaciones. Dijeron que fue una operación extraordinaria. Los que más o menos saben dicen que fue en base a una negociación. El que dice que no fue una negociación es que lo dejaron fuera de la negociación y no tiene nada qué decir”, sostuvo en ese programa.

En esa intervención también aseguró que Corina Parisca de Machado, madre de la líder opositora María Corina Machado, habría sido beneficiada en la “negociación” que insiste, ocurrió, y que abandonó el país el pasado 5 de mayo.

“Lo primero que pidió -Machado- fue por su mamá. Porque a la señora la van a internar en un en un asilo, porque la Sayona no la quiere tener. Se la sacó de Venezuela porque va para un asilo. Hasta el contacto en el asilo se lo hicimos nosotros. Y no voy a seguir hablando porque lo demás está en las cartas (…) Al final, terminaron negociando como Leopoldo López. Y siempre negocian con sus intereses por delante. Con sus intereses por delante, porque si no esta señora no estuviese con esta sonrisa aquí, en el aeropuerto”, sostuvo el dirigente chavista.

Luego de que se conociera que los asilados estaban en territorio estadounidense, la noche del miércoles 7 de mayo, Magalli Meda denunció que su vivienda en Caracas estaba siendo allanada por fuerzas de seguridad del Estado. En su cuenta de X, Meda difundió fotos y videos obtenidos de forma remota por las cámaras de seguridad de su casa, en los que se ve ingresar a hombres encapuchados.

Este allanamiento se produjo casi al mismo tiempo en el que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmaba en su programa Con El Mazo Dando que la salida de los opositores, así como de la señora Corina Parisca, madre de la líder opositora María Corina Machado, se produjo en el marco de una presunta negociación, de la que no ofreció mayores detalles.

“Voluntariamente se fueron a la embajada. No hallaban cómo solucionar su problema. De repente salieron y comenzaron las especulaciones. Dijeron que fue una operación extraordinaria”, afirmó Cabello.

Alerta Mundial

Jorge Olavarría y yo Magalli Meda DENUNCIAMOS que en estos momentos, mientras Cabello miente sobre supuestas negociaciones para nuestra salida, su brazo represor violenta nuestro hogar en Caracas.

Estas imágenes fueron obtenidas de manera remota hace pocos… pic.twitter.com/WKXiTi2Ktl — MAGALLI MEDA (@MagalliMeda) May 8, 2025

Dos días después, Magalli Meda hizo otra denuncia de allanamiento, pero esta vez la situación ocurrió en casa de su madre. “La imagen del irrespeto a lo más sagrado: la familia, y en este caso, a mi madre”, informó Meda, mientras compartía fotos y videos del allanamiento.

Al día siguiente, Meda denunció que no solo fue allanada la vivienda de su madre, sino que además los hombres encapuchados que ingresaron ilegalmente a la residencia “robaron su carro”. Afirmó que estos hombres “sin llaves, conectaron cables” y sustrajeron el vehículo del lugar.

**LA IMAGEN DEL TERROR**



La imagen de una Venezuela sumida en el terror,



La imagen del irrespeto a lo más sagrado: la familia, y en este caso, a mi madre.



La imagen violenta de una Venezuela por la que hemos luchado,

para que esta pesadilla termine de una vez.



Pero… pic.twitter.com/5cJc2nU5Fn — MAGALLI MEDA (@MagalliMeda) May 9, 2025

AVISO IMPORTANTE:



El día de ayer 9 de mayo, los hombres encapuchados que violaron ilegalmente la casa de mi mamá, se ROBARON su carro.

Sin llaves, conectaron cables y lo sacaron de su propiedad:

Toyota Corola XEI

Color gris

Placa: AA067OC

Año: 2011 — MAGALLI MEDA (@MagalliMeda) May 10, 2025

Esta situación se repitió en el caso de otro de los exasilados, Humberto Villalobos, quien la noche del sábado 10 de mayo denunció que su vivienda estaba siendo allanada. “Efectivos encapuchados y armados, de las fuerzas de seguridad del régimen venezolano, ingresaron esta tarde a mi vivienda”, denunció vía X.

Yo Humberto Villalobos, uno de los 5 asilados en la embajada de Argentina, que escapamos de dicha cárcel, DENUNCIO que, efectivos encapuchados y armados, de las fuerzas de seguridad del régimen venezolano, ingresaron esta tarde a mi vivienda. pic.twitter.com/K2OizkLMTW — Beto Villalobos (@MAJUSA57) May 11, 2025

El supuesto “coyote” detenido

Cabello se volvió a referir al tema el pasado 9 de mayo, cuando aseguró que con la salida de los asilados “Venezuela se ha quitado un problema de encima”, en una entrevista concedida a Tania Díaz en el programa “Sin truco, ni maña”.

En esta nueva declaración, sobresalen algunos detalles que menciona en este extracto textual:

“Ahora, los que se los llevaron serán responsables, y no aceptamos devoluciones, porque ya rompieron la cinta de garantía. Se los llevaron y listo, ya están fuera de Venezuela, si es que están fuera de Venezuela como dicen ellos, porque tampoco fue que nosotros los montamos en un platillo volador (…) salieron, parte de lo conversado, pero tampoco es que los íbamos a montar en un avión”, contó-

Cabello también afirmó -sin mostrar pruebas- tener el vehículo en el que supuestamente salieron los asilados, e insistió en la tesis de la “negociación”. Además, negó que se haya limitado el acceso a agua, electricidad y comida.

“Ellos han quedado como unos mentirosos”, dijo Cabello al afirmar que lo primero que pidió María Corina Machado “es que sacaran a su mamá”.

“No le importaba más a nadie. Solo su mamá. ¿Para qué? Para mandarla para un asilo. No darle asilo, no. Para mandarla a un ancianato. A un geriátrico fuera de Venezuela. Porque ella no la quiere atender”, aseguró.

Cabello aseguró, por otra parte, que Magalli Meda supuestamente le mandaba mensajes constantemente y que “esa es parte de la conversación”, para luego aseverar: “Después, la terminaron pagando conmigo. Que yo no sé qué cosa en su casa”, posiblemente haciendo referencia a las denuncias de allanamientos.

✒️📰 Diosdado Cabello refirió nuevamente a la salida de los miembros de Vente Venezuela que estaban en la Embajada de Argentina en Caracas bajo condición de asilados. pic.twitter.com/9uHIHJQFyX — Noticiero Digital (@NDtitulares) May 9, 2025

Por otra parte, reveló que un presunto “coyote” habría sido el encargado en sacar del país a una de la exasiladas, Claudia Macero, presuntamente en agosto de 2024, y que esa persona forma parte una presunta red que también tenía planeado sacar del país a la activista Rocío San Miguel cuando estaba en una clínica a la que la iban a llevar para operarse.

De esta versión ampliada de Cabello llama también la atención una aseveración que hizo: afirmó que ese supuesto “coyote” estaría detenido, sin revelar datos sobre su identidad ni detalles del proceso judicial que se le sigue. La pregunta de las mil lochas es por qué estaría detenido si la salida de Macero se produjo también en un contexto de negociación, como afirma, ocurrió con el resto de los ex asilados.

“Aquí todo se sigue investigando, ellos (los asilados) conspiraron contra Venezuela, pidieron invasión (…) Yo mostré la foto de Claudia Macero y allí está detenido el que la sacó, es parte de la banda de coyotes que había acá en Venezuela, está detenido y el que está echando los cuentos es él, él y otros de esa red que han caído de donde han salido financistas, transportistas. Ellos iban a sacar a Rocío San Miguel de una clínica, nosotros la íbamos a llevar a una clínica a operarse, porque ella supuestamente está muy mal, y ellos iban a aprovechar para llevársela. El viejo truco. De ahí agarramos nosotros toda la información. Y cuando agarramos a la persona, encontramos en su teléfono la foto de él. Porque además ellos se exhiben pues”, ahondó Cabello.

#9May | Diosdado Cabello habló sobre la salida de los asilados de la embajada de Argentina en Caracas y señaló que detuvieron a una persona por el caso de Claudia Macero: «Ahí está detenido el que la sacó, quien forma parte de una banda de coyotes aquí en Venezuela. Él es quien… pic.twitter.com/dzHUO8Iark — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 9, 2025

Maduro, en silencio

Otro oficialista que ha abonado a la tesis de la “negociación” fue el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, quien en declaraciones a Venevisión sostuvo que la salida de los cinco activistas se produjo gracias a las “habilidades de negociación” del gobernante Nicolás Maduro.

“Esas embajadas están perfectamente vigiladas por los organismos de inteligencia y la gente que salió, lo hizo por la puerta de enfrente, tranquilitos, y tenían boletos ya comprados para el exterior. Entonces, que la gente saque sus propias conclusiones. Pueden elucubrar lo que sea, pero lo que podemos decir al país es que Nicolás Maduro ha dirigido una diplomacia de paz. Con quien haya que hablar para romper el cerco económico, con el que se haya que sentar para tener una buena relación, lo haremos. Y en eso ha demostrado el presidente Nicolás Maduro ser una estrella », declaró Maduro en el programa “Abriendo Puertas” de Venevisión.

Hasta la fecha de la elaboración de esta nota, el gobernante Nicolás Maduro -quien estuvo en Rusia desde el pasado 6 de mayo- ha guardado silencio sobre el tema. Se esperaba que el pasado 13 de mayo, cuando se refirió a varios temas en su programa Con Maduro +, hiciera algún tipo de mención a este acontecimiento, pero eso no sucedió.

Maduro se limitó a relatar los pormenores de su agenda en Rusia y a invitar a participar en los comicios del 25 de mayo, con advertencia incluida:

“Que nadie se atreva a tratar de sabotear el clima electoral. Que nadie se atreva a tratar de sabotear la paz de Venezuela. Elecciones en paz, que el pueblo vote y la democracia se fortalezca”, expresó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país