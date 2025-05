El Mañanero del 2 de mayo: el salario mínimo, sepultado, y otras noticias

En El Mañanero del 2 de abril de Runrun.es resumimos los titulares más destacados durante el fin de semana en Venezuela: llegó y se fue el 1 de mayo sin aumento del salario mínimo. Un modesto ajuste en las bonificaciones sigue dejando en condición de vulnerabilidad a los trabajadores venezolanos, quienes protestaron con neveras vacías en las calles. Informes de Human Rigths Watch y de Provea revelan el apagón de la democracia y la gravedad de las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela.

Al salario mínimo en Venezuela lo siguen velando con bonos

“El hambre también es represión”: Trabajadores protestaron este 1 de mayo

“Yo no funciono así”: Requesens promete que no pasará la página del 28 de julio

Impunidad posterior al 28 de julio sigue latente

Claves | Las irregularidades que empañan las elecciones del 25 de mayo

DDHH Olvidados | Luis López tiene 82 años y tres meses detenido por llevar un panfleto y una Constitución

“Castigados por buscar un cambio”: HRW retrata el patrón de violación a DDHH en la represión poselectoral

En 2024 bajaron la cuchilla de la democracia en Venezuela

“Y no, no me quiero ir, quiero un sueldo digno para quedarme en mi país”



Frente a todo pronóstico, trabajadores se concentran en Plaza Venezuela, Caracas, por el Día del Trabajador este jueves #1May por la defensa de los derechos laborales y contra los pagos de hambre. pic.twitter.com/BR0IkXb1BP