Familiares de colombianos detenidos en Venezuela exigen respuestas su gobierno

Familiares de ciudadanos colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela realizaron un “Plantón por la Libertad” este lunes, 28 de abril, en la ciudad de Bogotá, para pedir al gobierno de Gustavo Petro que interceda por la liberación de sus parientes.

La actividad se realizó frente a la Casa de Nariño en Bogotá, donde familiares de ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela entregaron una carta dirigida al presidente de esa nación, Gustavo Petro, solicitando su intervención inmediata para proteger los derechos fundamentales de sus seres queridos, quienes se encuentran privados de libertad sin debido proceso y por motivos políticos.

“Somos familias colombianas unidas por un mismo dolor: La ausencia injusta de nuestros seres queridos, que hoy se encuentran retenidos en Venezuela sin el debido proceso e incriminados por razones políticas. Es público, notorio y comunicacional que desde hace varios meses, numerosos colombianos han sido retenidos en Venezuela sin justificación alguna”, reza parte del documento entregado.

En la comunicación, respaldada también ante la Cancillería de Colombia y la Embajada en Venezuela, los familiares instaron a las liberaciones inmediatas de los ciudadanos Edwin Colmenares García, Brayan Navarro Cáceres, Danner Baraja Luque, Kevin Saavedra Basallo, Carlos Caña Carreño y Martín Rincón Quitián.

“Cada uno de ellos —nuestros hermanos, hijos, esposos y padres— es un ser humano, no un criminal. Son personas de bien que merecen regresar a casa, abrazar a sus familias y retomar sus vidas. Porque detrás de cada detenido hay una madre que llora, hay un hijo que espera, hay una familia que resiste”, añadieron los familiares en la carta.

Entre los familiares que acudieron a la protesta está la señora Dolly García, madre del abogado cucuteño Edwin Iván Colmenares García, detenido en noviembre de 2024 en el punto migratorio de El Amparo, ubicado en Apure, frontera con Arauca, Colombia.

“Exigimos la libertad de mi hijo. Es un niño inocente, una persona noble, una persona de bien. Es un abogado honesto. Él no estaba haciendo ningún gesto de mercenario en Venezuela”, clamó la madre de Colmenares García.

Uno de los familiares cuestionó que el gobierno de Gustavo Petro no les da respuestas sobre la situación de sus parientes. “En la Cancillería es una tomadera de pelo. Vamos allá y no nos dan una respuesta. ¿Porque no somos poderosos? Hago una pregunta al doctor Gustavo Petro: ¿En qué usted nos está colaborando? Si realmente ese es el cambio que usted protege, entonces ¿qué está pasando? No tenemos respuesta ni siquiera de nuestro gobierno”, denunció el familiar.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país