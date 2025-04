ARI Móvil cubre Jornada de Salud Móvil en El Hatillo

El camión de información de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) cubrió una de las jornadas de la unidad de Salud Móvil de El Hatillo en el Sector La Unión. La actividad se desarrolló en el Polideportivo Jesús Rafaél Machado, donde se ofrecieron consultas de odontología, ginecología, medicina interna y pediatría. También se brindó vacunación a los niños de la comunidad y a los niños jugadores de béisbol que compitieron ese día.

Foto | Adriana Materano | Equipo preparatorio de Los Azulejos

La doctora Francia Ruiz, directora de Salud El Hatillo y Eduardo Rengifo, director Sectorial Social de El Hatillo, se montaron en el ARI Móvil y dieron detalles de esta y otras jornadas de salud que cada dos veces al mes se llevan a cabo en diversas comunidades.

Salud El Hatillo llega a comunidades lejanas

Eduardo Rengifo, explicó que la periodicidad de las jornadas de salud responde a una problemática de movilidad en el municipio. “Estas actividades son recurrentes porque hay muchas zonas del municipio donde trasladarse desde su sitio de residencia hasta nuestro principal centro de salud, que es nuestro ambulatorio Luis Reggeti, es muy complicado”.

Rengifo aseguró que el objetivo tanto de la administración municipal, como del equipo de Salud El Hatillo es acercar estos servicios a la mayor cantidad de comunidades. Es por ello que, el año pasado se hicieron “más de 36 jornadas” y atendieron al menos “4.000 personas”, informó Rengifo.

Embarazo en adolescentes: Salud El Hatillo incluye planes de formación ciudadana

La Dra. Ruíz compartió que gracias a una alianza con la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam), ofrecen anticonceptivos en sus jornadas de salud. “Plafam nos suministra los aparatos intrauterinos y los aparatos subdérmicos que nosotros damos en jornadas. Solo en el 2024 fueron más de mil aparatos subdérmicos que se colocaron”, comentó Ruiz.

Foto | Adriana Materano | La doctora Francia Ruiz, directora de Salud El Hatillo y Eduardo Rengifo, director Sectorial Social de El Hatillo compartiendo información en el Camión de Información

Por su parte, Eduardo Rengifo aseguró que más allá de los anticonceptivos, la dirección de Sectorial Social de El Hatillo se ha abocado a brindar formación a niños preadolescentes y adolescentes en el ámbito de educación sexual. “Ofrecemos un programa de planificación familiar que significativamente hemos ido atendiendo, porque además no solamente es que no queden embarazadas, si no es que luego no tengas enfermedades de transmisión sexual”.

Ambulatorio Jesús Reggeti: Una referencia en las unidades de salud

Jean Fernández, médico coordinador del ambulatorio Jesús Ragetti, informa que además de ofrecer un amplio servicio de atención en jornadas de salud, el municipio cuenta con un centro equipado y con personal capacitado para prestar una primera atención e incluso para brindar consultas médicas.

Foto | Adriana Materano | Jean Fernández, coordinador médico del ambulatorio Jesús Ragetti y Krisbel Ruiz, coordinadora general de gestión

“Se le ofrece al ciudadano de El Hatillo varias opciones, varios recursos para que esos habitantes que vienen de comunidades lejanas dentro del mismo municipio, puedan tener el recurso aquí mismo”. Además, Fernández añadió que, gracias a alianzas con hospitales, los casos que requieren de una atención más especializada y rigurosa son transferidos. “Nosotros trabajamos en alianzas con Protección Civil y con los hospitales cercanos a la comunidad”, añadió.

Krisbel Ruiz, coordinadora general de la gestión y Laura Villarreal, coordinadora de gestión operativa también del ambulatorio Jesús Ragetti, explican que mantener la operatividad del ambulatorio es un reto diario, pues para ellas, esta unidad médica incluso recibe pacientes de otros municipios del estado Miranda. “Hemos hecho remodelaciones en el área de emergencia, tenemos una sala de trauma shock muy actualizada”, compartió Ruiz.

Foto | Adriana Materano | Jean Fernández, coordinador médico del ambulatorio Jesús Ragetti y Krisbel Ruiz, coordinadora general de gestión y Laura Villarreal, coordinadora de gestión operativa.

Para finalizar la cobertura de la jornada, la doctora Francia Ruiz, directora de Salud El Hatillo y Eduardo Rengifo, director Sectorial Social de El Hatillo comunicaron al ARI Móvil de El Pitazo, Runrun.es y TalCual que la próxima actividad de salud se llevará a cabo el próximo 26 de abril en la comunidad de El Cigarral, donde se ofrecerán servicios de odontología, medicina general, pediatría, inmunización y se obsequiaran medicinas a la gente.

Foto | Adriana Materano | Personas de la comunidad de la Unión esperando para ser atendidos en el Salud Móvil de El Hatillo

Redacción | Adriana Materano