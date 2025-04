Machado: “La historia juzgará a quienes se pasaron del lado del régimen”

En una entrevista, la líder opositora, María Corina Machado, opinó que quienes participen en los comicios regionales y legislativos del 25 de mayo sufrirán una “enorme derrota”.

«Este es un momento donde no podemos ser ingenuos, yo estoy segura de que la sociedad venezolana no lo es y estoy convencida de que el 25 de mayo será una enorme derrota para todo el que se preste a ello, obviamente, empezando por el régimen», comentó en la conversación que sostuvo con la periodista Carla Angola.

Machado se abstuvo de comentar directamente cuál, a su juicio, es la agenda de políticos como Manuel Rosales y Henrique Capriles: “Eso hay que preguntárselo a ellos”. Sin embargo, mencionó que a lo largo de estos años, el país ha tenido “tristes decepciones”, y que lo que a ella más le ha dolido son “los amigos y compañeros” que ha perdido porque “traicionaron la causa o se rindieron”.

“Yo no soy quién para juzgar las decisiones personales de otros. Si tú dices ‘no puedo más, hasta aquí llegué, tengo miedo, estoy cansado’, yo lo entiendo, es tu decisión. Pero aquellos que llaman, convocan o promueven la rendición, la entrega, o dejar de luchar, para mí eso es imperdonable. aquí no cabe duda de que el régimen con su pretensión de someter a la sociedad quiere pasar la página del 28 de julio, y dentro de esa operación se enmarca la farsa del 25 de mayo. Yo tengo enorme confianza en la sociedad venezolana y creo que cada quien juzga, y la historia va a juzgar implacablemente entre aquellos que se quedaron o quienes se pasaron para el lado del régimen”, expresó.

Machado insistió en que no se trata de su liderazgo, o el de Edmundo González, sino de que el pueblo venezolano entendió su fuerza como sociedad organizada.

“Los mismos que dicen que la gente se olvidó del 28 de julio o llamando a lavarle la cara a Maduro son quienes decían que la primaria no iba a funcionar, o trataban de pararla. Y la inteligencia del pueblo de Venezuela permitió que nos organizáramos, la primaria fue un proceso de empoderamiento donde la gente dijo ‘aquí mando yo’, la gente salió a votar aunque fuera identificada (…) Y meses después esa misma gente estaba llevando adelante la épica del 28 de julio”, recalcó.

Protección a los migrantes en EEUU

Al ser consultada sobre si ha hecho gestiones para apoyar a la comunidad migrante venezolana en Estados Unidos, que se siente amenazada por las decisiones judiciales como la eliminación del parole humanitario y las acciones contra el TPS, Machado aseguró que ha hecho los trámites pertinentes dentro de sus posibilidades.

“Lo he dicho antes y lo repito y la respuesta es sí (…) Sé que hay mucha angustia para millones de venezolanos que están alrededor del mundo, sé que hay una enorme angustia por la decisiones que ha tomado la administración Trump para combatir la inmigración ilegal

y que hay muchos venezolanos que sienten que corren riesgo ahora. A ellos yo les quiero decir, todo lo que hemos podido hacer que sea procedente lo hemos hecho, ahora, lo hacemos con discreción, sin estridencias y sin pretender convertir esto en un tema de política interna, porque esto sería un error garrafal, el presidente Trump es un aliado de la democracia en Venezuela, es un aliado del pueblo de Venezuela que quiere transición y las acciones que ha adoptado así lo demuestran. No podemos olvidar que Venezuela la hemos logrado posicionar como una causa que agrupa a todo el mundo, no que divide, donde la gente coincide aunque haya

diferencias. Usar la causa venezolana para tomar partido por uno u otro, o para que alguien en determinado país pueda lograr algún beneficio, eso sí es reprochable. Todos tenemos mucho que hacer, yo les garantizo que estamos haciendo todo lo que podemos hacer para tratar de darle protección a los venezolanos, y pido que nadie use la causa venezolana en beneficio propio ni para dañarnos o para enfrentarnos ala administración Trump o a otros actores que necesitamos en este causa. Al final, la solución real es que podamos reencontrarnos en una Venezuela libre y para eso hay que sacar al régimen del poder”, abundó.

Por otra parte, insistió en que el gobierno de Trump entiende y está “clarísimo” de lo que significa una transición democrática en Venezuela para Estados Unidos y el hemisferio.

“Listos para asumir el poder”

María Corina Machado también reveló que se encuentra trabajando con sus equipos para la próxima fase de “presión ciudadana”, e interactuando con todos los gobiernos y actores necesarios para que “ejerzan presión” en las horas decisivas.

“Están ocurriendo cosas que no habían ocurrido antes. También, nos estamos preparando y estamos listos, para asumir el poder. Para el momento en el que lleguemos, saber lo que hay que hacer en las 100 primeras horas, donde siempre la prioridad es la protección de los venezolanos dentro y fuera”, aseguró.