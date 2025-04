Provea recibe denuncia de presunta desaparición forzada de funcionario del CNE

Bianggi Maíz denunció que su padre, Albert Martín Maíz Nadales, funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE), es víctima de una “desaparición forzosa” desde el 27 de noviembre de 2024, día desde que perdió contacto con su familia tras ser citado a una reunión en la sede del ente comicial en Caracas.

En un video que difundió en X la ONG Provea, Bianggi Maíz precisó que su padre es director Oficina de Identificación y Registro Civil del CNE. El día en que desapareció su padre, afirma la hija del funcionario del CNE, presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) “se lo llevaron”.

Detalló además que Maíz Nadales fue trasladado por funcionarios de la Dgcim. Días después, en la sede de Boleíta, les confirmaron que estaba detenido allí y les permitieron entregarle medicamentos, ya que es paciente bariátrico, hipertenso y con tensión ocular.

Sin embargo, el 16 de diciembre, cuando la familia de Maíz Nadales regresó a la sede de la Dgcim, allí les informaron que ya no se encontraba en el lugar. Desde entonces, han recorrido múltiples centros de reclusión sin obtener información. “En el Rodeo I, incluso les impidieron preguntar”, precisó Provea en su publicación.

“Nos enteramos el 20 de marzo que fue presentado ante el Tribunal de Terrorismo II. El Estado le asignó un defensor público. Hasta la fecha no hemos obtenido respuesta del defensor público. No nos han permitido verlo, no nos han permitido ingresarle sus medicinas. Todos los derechos se les están violando”, añadió Bianggi Maíz en la denuncia.

Ante esa situación, Provea recordó que de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución venezolana ninguna autoridad pública, sea civil o militar, incluso en estados de emergencia, “puede practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”. Además, añadió la ONG, el artículo 44 “garantiza el derecho de toda persona detenida a comunicarse con su familia, designar su abogado de confianza y conocer las razones de su detención”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país