Cedice registró un repunte de 20,35% de inflación en febrero

/ Cortesía

Redacción Runrun.es Hace 1 hora

El Observatorio de Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad informó que en febrero de 2025 la inflación repuntó notablemente y llegó a 20,35% en bolívares, aunque evidenció una leve baja de -0,84% en dólares.

El reporte señaló que la “Cesta Cedice”, que mide el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por tres personas en Caracas, Maracaibo y Valencia, alcanzó el valor de 41.142,36 bolívares al mes. La misma cesta adquirida en dólares estadounidenses alcanzó el valor de 643,52 US$/mes

“Este nivel de consumo requiere 4,85 salarios integrales de Bs 8.481,2, es decir, poco más de un salario integral por semana”, informó el OGP.

Caracas sigue siendo la ciudad más cara del país, reveló el estudio, pues la “Cesta Cedice” costó 47.094,34 bolívares y 735,84 dólares. En Maracaibo las cifras son: Bs. 41,150. 03 y 640,57 US$ y en Valencia Bs. 35.182,74 y 554,15 US$.

La variación de precios interanual, entre febrero de 2024 y febrero de 2025, fue de 113,67% en bolívares, mientras que en dólares fue de 20,61%.

Los rubros que más aumentaron

Según los cálculos del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, los rubros que más aumentaron en febrero fueron:

– Alimentos: +19,02% Bs, -1,69% US$

– Restaurantes: +23,99% Bs +2,33% US$

– Servicios: +23,01% Bs, +1,48 US$

– Recreación: +16,79 % Bs, -3,48% US$

– Perfumería y cuidado personal: +14,33% Bs, -5,52%

– Transporte: +22,97% Bs, +2,1% US$

En una comparación con el mes de febrero de 2024, se puede apreciar las variaciones tanto en bolívares como en dólares de los mismos rubros:

– Alimentos: +105,91% Bs, +16,18% US$

– Restaurantes: +84,68% Bs +4,21% US$

– Servicios: +127,48% Bs, +28,35 US$

– Recreación: +73,07 % Bs-2,3% US$

– Perfumería y cuidado personal: +91,85% Bs, -+8,33%

– Transporte: +226,98% Bs, +85,3% US$