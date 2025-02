Noticias

Usuarios se quejan de operativo de cedulación en la oficina del Saime en La Urbina

Redacción Runrun.es Hace 3 horas

Desde la semana pasada, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime anunció la realización de operativos en sus oficinas en todo el país para facilitar a los venezolanos el trámite de cedulación.

“Saime incorpora los días viernes a la jornada de renovación de cédula sin cita. Ahora contarás con los días viernes y sábados sin cita para que acudas desde las 8:00am hasta las 5:00pm, a cualquiera de nuestras oficinas en el territorio nacional, para la renovación del documento. La atención es por orden de llegada, sin extensión de horario. Recuerda que no es necesario presentar ni copia de la Cédula de Identidad, ni del Acta de Nacimiento.Este operativo es solo para mayores de 18 años” dice el mensaje que ha puesto la cuenta oficial del Saime en la red X, @VenezuelaSaime

Atendiendo el llamado, cientos de venezolanos acudieron a la oficina del Saime en La Urbina este viernes 28 de febrero y a pesar de llegar desde la madrugada, no todos pudieron completar el trámite.

Los adultos mayores fueron atendidos desde temprano, al igual que las personas que acudieron con cita. Pero cerca de las 4.30 pm, la oficina cerró sus puertas y nadie dio ninguna explicación a las casi 100 personas que se mantenían en la calle 4 de La Urbina a la espera de ser atendidos.

Nunca hubo claridad de a cuántas personas iban a atender y los mantuvieron haciendo la cola hasta que cerraron la oficina. “El último grupo pasó como a las 3 pm y nos dijeron que ingresarían otros más, pero nunca ocurrió. Yo estoy aquí desde las 6 de la mañana y no pude pasar. No me explico a qué hora llegó esa gente que sí pudo sacar la cédula” dijo María, una habitante del Municipio Sucre del estado Miranda que acudió al operativo porque no tiene partida de nacimiento, un requisito exigido por el sistema del Saime para hacer la cita.

“Es ilógico que hagan un operativo el mismo día y los mismos funcionarios digan que están atendiendo las citas previas, porque entonces no están atendiendo a los que vinimos al operativo”, señaló Wilmer, también habitante de Petare, que esperaba salir con su documento laminado.

A pesar de lo que dicen las promociones del Saime, al menos los que acudieron este viernes a la oficina de La Urbina no salieron con su cédula y deberán acudir otro día a recogerla.

Los usuarios que se mantenían en la oficina al momento del cierre, alrededor de las 4.30 pm, exigieron que un funcionario de la oficina ofreciera alguna respuesta y reconociera el tiempo perdido para que tuvieran prioridad en la siguiente jornada. Sin embargo, ningún representante de la oficina dio la cara y la respuesta vino de un miembro de la Policía de Sucre, que pidió a las personas que se retiraran y regresaran otro día. “El jefe de la oficina está requiriendo la presencia del Sebin en caso de que no se retiren”, advirtió.

